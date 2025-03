IRS pagará un cheque de reembolso por $732 a contribuyentes de Florida: esta es la fecha límite para reclamarlo

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes de Florida podrán recibir un cheque de reembolso de hasta $732, siempre y cuando cumplan con los requisitos y reclamen esta devolución tributaria.

Según una información difundida por el medio El Cronista, este reembolso de impuestos estima llegar a aproximadamente unos 69.800 residentes de este estado.

La fecha límite para reclamar este monto de $732 con el formulario 1040 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) es hasta el próximo 15 de abril de 2025. Esta devolución es del año fiscal 2021.

¿Qué otros pagos están disponibles?



Otro pago disponible para los contribuyentes que no puedan reclamar este cheque de devolución es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), destinado a ciudadanos de ingresos bajos y moderados en todo el territorio estadounidense.

Según información suministrada por el IRS, existen más de$ 1.000 millones en reembolsos no reclamados por el año fiscal 2021 y en ese momento las personas que reclamaron el EITC obtuvieron hasta $6.728.

El cheque de reembolso de Florida puede ser reclamado por los contribuyentes que aún no han presentado y declarado sus impuestos correspondientes al año fiscal 2024.

¿Qué otros reembolsos se pueden reclamar en Estados Unidos?



Aquí te dejamos un listado de las devoluciones tributarias disponibles en esta temporada de impuestos y que se pueden solicitar al momento de procesar tu declaración.

California: $600

Texas: $ 810

Nueva York: $ 995

Georgia: $ 720

Illinois: $ 892

Pensilvania: $ 993

Massachusetts: $ 936

Los requisitos y condiciones para tener acceso a este dinero pueden ser verificados por el sitio web del IRS, que también te permite verificar y rastrear el pago de reembolsos o créditos tributarios fiscales.

