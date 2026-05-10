Maestros de Florida: Los peor pagados de Estados Unidos

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El sistema educativo de Florida registra por tercer año consecutivo la remuneración promedio más baja para los maestros de escuelas públicas en todo el territorio estadounidense.

Según los datos publicados por la National Education Association (NEA), el ingreso anual de un docente en el estado promedia los 56.663 dólares, frente a una media federal que supera los 74.000 dólares. Esta brecha salarial coincide con un periodo de dificultades en la cobertura de vacantes en diversos distritos escolares, donde la falta de personal profesional ha persistido en los últimos ciclos académicos.

“Muchos maestros simplemente no pueden sostenerse económicamente; algunos educadores abandonan la profesión o migran a otros estados con mejores condiciones”, indicaron voceros de la Florida Education Association.

Disparidad respecto a la media nacional

El análisis estadístico coloca a los maestros de Florida en una posición de desventaja competitiva frente a otros estados. A pesar de los esfuerzos previos por incrementar los salarios iniciales para quienes ingresan a la carrera docente, las organizaciones gremiales señalan que los educadores con mayor antigüedad no han percibido ajustes proporcionales. Esta situación ha derivado en un fenómeno de compresión salarial, donde la diferencia de ingresos entre un docente novato y uno experimentado se ha reducido significativamente, limitando los incentivos para la permanencia en el sistema público.

Respuesta estatal y metodología

La administración estatal ha manifestado su desacuerdo con los resultados del informe, cuestionando la metodología empleada por la NEA. Funcionarios del gobierno de Florida argumentan que el estudio omite variables económicas locales, como la inexistencia de un impuesto estatal sobre la renta y las variaciones en el costo de vida comparado con estados del norte o el oeste. Asimismo, el ejecutivo estatal sostiene que desde el año 2020 se han asignado partidas presupuestarias millonarias destinadas específicamente a la mejora de los haberes del sector educativo.

“El gobierno estatal ha destinado miles de millones de dólares para mejorar salarios docentes, incluyendo propuestas recientes de financiamiento”, afirmaron funcionarios estatales en defensa de las políticas vigentes.

Impacto en el reclutamiento y vacantes

La escasez de maestros continúa afectando principalmente a las áreas de matemáticas, ciencias y educación especial. Los sindicatos educativos advierten que el costo de la vivienda y la inflación general en Florida superan la capacidad adquisitiva de los sueldos actuales, provocando que profesionales migren hacia otras jurisdicciones con mejores prestaciones. Además del ranking salarial, el reporte ubica a Florida en el puesto 41 a nivel nacional en cuanto a inversión educativa por estudiante, lo que refleja una baja inversión general en el sistema escolar público en comparación con el promedio del país.

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