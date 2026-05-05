Permiso AB 60 en California: estos son los datos que podrían quedar en manos de las autoridades federales por iniciativa del DMV

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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, EEUU, integrará sus registros de licencias en una base de datos de alcance nacional. Sin embargo, esta iniciativa podría dejar datos de migrantes en manos de autoridades federales, lo que comprometería directamente a los extranjeros con un permiso AB 60, según lo reseñó La Nacion.



Por otro lado, la iniciativa contempla el envío de información de identidad y números de Seguro Social a la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).

Es importante destacar que, diversas agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poseen acceso directo a esta plataforma.

¿Para qué funciona una licencia AB 60?

Si usted no posee documentación en regla, una licencia o permiso AB 60 le permite conducir legalmente dentro del estado, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos (tener seguro y aprobar un examen de conducir).

¿Qué no puede hacer con una licencia AB 60?



Por su parte, organizaciones civiles alertan sobre el impacto de esta medida en los titulares de la licencia AB 60. Si bien, este documento permite que residentes sin estatus legal conduzcan en el estado tras aprobar los exámenes correspondientes, no funciona como identificación federal ni otorga derechos laborales o de voto.

Dentro de este contexto, según datos expuestos en el portal Shouse California Law Group, el extranjero que posee un permiso AB 60, no puede emplearlo con fines federales tales como:

-Hacerlo apto para empleos.

-Permitirle registrarse para votar.

-Obtener beneficios públicos.

-No lo protege de discriminación por agencias federales de aplicación de la ley o fuerzas de orden en otros estados.

En el mismo orden de ideas, debido a que la documentación AB 60 no le ofrece al migrante protección federal, no debe presentarse a las autoridades federales, las cuales incluyen a:

-Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).

-Aduanas y Protección Fronteriza (CPB).

-La administración de Seguridad del Transporte (TSA) al abordar un vuelo que parte o llega a una ciudad del país norteamericano.

Expertos ante la iniciativa del DMV



Por su parte, expertos de The Identity Project indican que, bajo este sistema, el estado pierde el control exclusivo sobre la información. Además, advierten que el uso de códigos específicos para quienes carecen de Seguro Social podría revelar la situación migratoria de los usuarios ante autoridades federales, según lo destacó La Nacion.

Por otro lado, para concretar esta transición tecnológica, el DMV solicitó una asignación presupuestaria de 55 millones de dólares.



Finalmente, el DMV asegura que el sistema fortalecerá la seguridad y la precisión de los registros de identidad en todo el país. No obstante, los defensores de la privacidad insisten en que la medida vulnera las protecciones estatales vigentes.

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