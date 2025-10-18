Publix retira lote de uno de sus helados más vendidos: contiene un ingrediente que puede causar alergias

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados estadounidenses Publix está retirando del mercando algunos de sus helados más vendidos. Se trata del producto de la marca Rich & Creamy de sabor a vainilla que podría contener un alérgeno de huevo no declarado.

Según lo informado por la empresa, los helados que deben retirar del mercado con la presentación de medio galón con fecha de venta de 19 de junio de 2026 (A), de vainilla francesa. Explicaron que estos podrían llevar una tapa de vainilla francesa que no coincide.

¿Por qué Publix retira helados del mercado?

El producto es retirado de manera voluntaria por la cadena de tiendas Publix.

Al respecto, la directora de Comunicaciones de la compañía, María Brous, señaló: "Como parte de nuestro compromiso con la seguridad alimentaria, el producto potencialmente afectado ha sido retirado de todos los estantes de las tiendas".

En un comunicado, explicaron que por el momento no se han reportado casos de personas afectadas por el producto.

"Hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedad. Los consumidores que hayan comprado el producto en cuestión pueden devolverlo a su tienda local para obtener un reembolso completo. Los clientes de Publix con preguntas adicionales pueden llamar a nuestro departamento de atención al cliente de forma gratuita al 1-800-242-1227 o visitar nuestro sitio web en publix.com", indicó.

Por otro lado, se conoció que los helados fueron distribuidos en las tiendas de Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Sur, Tennessee y Florida, excepto en Jacksonville, Tllahassee, Tampa y Sarasota.

Mientras que las tiendas de Publix en Virginia y Carolina del Norte no se vieron afectadas por la medida.

