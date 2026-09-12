Reducción de riesgos en el embarazo: financian iniciativa bipartidista de salud materna en EEUU

La organización filantrópica dirigida por Olivia y Tom Walton impulsa la campaña bipartidista Healthy Moms, Healthy Babies America, orientada a disminuir los índices de mortalidad y morbilidad materna en Estados Unidos. La estrategia responde a diagnósticos técnicos del sector salud que señalan que más del 80 % de los fallecimientos vinculados al embarazo y al parto en el país son prevenibles, afectando de manera desproporcionada a comunidades de bajos ingresos y minorías raciales.

Olivia Walton Fundadora de la iniciativa explicó:

"Fue más peligroso para mí dar a luz a mis hijos de lo que fue para mi madre darme a luz a mí en los años 80. Eso es inexcusable y es solucionable. Casi el 90 % de las muertes maternas son prevenibles. No se puede arreglar lo que no se puede medir... Asumir el riesgo e ir primero es un gran uso del capital filantrópico. El objetivo es demostrar que esto funciona y luego lograr que el financiamiento estatal tome el relevo".

Financiamiento y reformas en la atención primaria

El programa centra sus acciones en el cabildeo legislativo y la asignación de recursos para ampliar la infraestructura médica. Entre las medidas adoptadas destaca el respaldo a la extensión de la cobertura posparto de Medicaid hasta por 12 meses, garantizando seguimiento médico, atención en salud mental y tratamiento de complicaciones tras el alumbramiento.

Asimismo, la campaña financia la incorporación de tecnologías de telemedicina en zonas rurales sin infraestructura hospitalaria y fomenta la modernización de los sistemas estadísticos de salud pública para la detección temprana de riesgos.

Canales de acceso para pacientes gestantes

Los servicios vinculados a esta red no requieren una inscripción directa ante la fundación impulsora, sino que se canalizan a través del sistema de salud pública y organizaciones locales:

Cobertura estatal: Las mujeres gestantes con ingresos elegibles pueden tramitar la solicitud de Medicaid para el embarazo mediante las plataformas estatales de salud ( Healthcare.gov o agencias locales).

Las mujeres gestantes con ingresos elegibles pueden tramitar la solicitud de Medicaid para el embarazo mediante las plataformas estatales de salud ( o agencias locales). Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC): Ofrecen control prenatal y acceso a redes de matronas o duelas sin exigir estatus migratorio ni condicionar la atención al nivel de ingresos.

Ofrecen control prenatal y acceso a redes de matronas o duelas sin exigir estatus migratorio ni condicionar la atención al nivel de ingresos. Visitas domiciliarias: Programas estatales como Nurse-Family Partnership brindan asistencia médica en el hogar durante la gestación y el primer año de vida del lactante en zonas de baja cobertura médica.

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