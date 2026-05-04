Sepa qué migrantes pueden perder su EAD tras la eliminación del TPS en EEUU: alternativas

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La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertas naciones amenaza el Documento de Autorización de Empleo (EAD) de miles de beneficiarios en Estados Unidos.

En este sentido, sin esta protección, los extranjeros enfrentan posibles procesos de deportación.

Actualmente, este programa de 1990 permite que las personas residan y trabajen de forma legal ante crisis humanitarias. Si el beneficio desaparece, los migrantes deberán buscar otras alternativas legales, como el asilo, para permanecer en el país.

Impacto y países afectados

Por su parte, el gobierno de Donald Trump ya intentó retirar este estatus a varios países. Por ejemplo, cerca de 600.000 venezolanos perdieron esta ayuda en su momento. Aunque el caso actual en la Corte Suprema trata sobre Haití y Siria, el fallo final afectará también a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal, Afganistán, Somalia, Myanmar y Etiopía.



Dentro de este contexto, la administración Trump propuso revocar el TPS para 350.000 haitianos y 6.000 sirios. Además, durante las audiencias, el abogado Geoffrey Pipoly calificó de "farsa" el plan de terminar con estas protecciones. Sin embargo, se espera que el tribunal anuncie su decisión definitiva entre finales de junio y principios de julio de 2026.

Consecuencias de perder el TPS



Es importante destacar que al perder este estatus, el beneficiario también pierde la posibilidad de renovar su permiso de trabajo cada 18 meses. Según datos del National Immigration Forum, casi 1.3 millones de personas de 17 países dependen de esta protección para conservar sus empleos legales. Por otro lado, la Cámara de Representantes votó para restablecer el programa, pero el Senado aún no presenta avances al respecto.

Alternativas para obtener el permiso de trabajo (EAD)



Existen vías alternativas para conseguir una autorización de empleo sin el TPS tales como:

-Solicitantes de asilo y refugiados.

-Estudiantes con visas F-1 y M-1.

-Personas en proceso de obtener la "green card".

-Dependientes de otros titulares de visas.



Finalmente, cada categoría tiene requisitos específicos. Por su parte, los interesados pueden consultar los detalles en el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

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