Texas: Sepa cómo obtener alimentos, zapatos y servicios de salud gratis

Suscríbete a nuestros canales

Un evento comunitario, organizado por la iglesia Ciudad de Esperanza en colaboración con múltiples entidades del norte de Texas, proporcionará diversos recursos a los residentes.

El evento ofrecerá una amplia gama de servicios, incluyendo la distribución de más de 5.000 despensas de alimentos, así como la entrega de ropa, calzado y juguetes para niños.

Además, se proporcionarán servicios de salud y asesoría en materia de inmigración, reseña Telemundo Dallas.

Los organizadores informan que el Consulado General de México en Dallas estará presente, junto con abogados que brindarán asesoría legal y Parkland Health, que proporcionará vacunas sin costo.

Con la participación de más de 500 voluntarios y el apoyo de organizaciones como Convoy of Hope Society, Sole Mission y Seek and Save, el evento se desarrollará el sábado 22 de marzo de 2025, de 11 a.m. a 2 p.m., en 2711 Cookscreek Pl, Farmers Branch, Texas.

Prestan herramientas de jardín a residentes de Fort Worth

La ciudad de Fort Worth está lanzando un programa novedoso que ofrece a sus residentes el préstamo gratuito de herramientas de jardinería esenciales.

Esta iniciativa busca simplificar las tareas de mantenimiento de jardines y propiedades, así como los proyectos de mejoras en el hogar.

Inicialmente, este programa piloto, financiado por la ciudad, estará disponible para los vecinos de Worth Heights y Seminary. Posteriormente, se extenderá al vecindario de Fairhaven.

Si vives en las zonas designadas, puedes unirte al programa. Tienes dos opciones: registrarte en línea a través de este enlace, o llamar directamente a la Ciudad de Fort Worth al 817-392-1234.

Una vez inscritos, los vecinos pueden coordinar la entrega de las herramientas necesarias directamente a sus hogares.

Para que tengan suficiente tiempo para sus proyectos, el préstamo de las herramientas abarca todo el fin de semana.

Las herramientas se entregan los viernes y se recogen los lunes por el Cobertizo Móvil de Herramientas, para que otros puedan usarlas.

Visita nuestra sección: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube