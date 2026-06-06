¿Tienes caso de asilo en Texas? USCIS abre oficina en San Antonio y cambia reglas para la entrevista

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha puesto en marcha una nueva sede estratégica en Texas. Se trata de una extensión oficial de la Oficina de Asilo de Houston, ubicada ahora en la ciudad de San Antonio.

Esta apertura busca mitigar los tiempos de espera y expandir significativamente la capacidad operativa para programar y realizar las entrevistas de asilo afirmativo en la región.

De acuerdo con las directrices oficiales vigentes -desde el 28 de mayo de 2026- los solicitantes de asilo que se encuentren bajo el área de cobertura geográfica de la oficina de Houston podrán ser citados de manera indistinta tanto en la sede principal como en las nuevas instalaciones de San Antonio.

Ubicación y datos de contacto de la nueva sede

Para quienes deban acudir a realizar sus trámites o revisar sus rutas de traslado, los datos de correspondencia y atención física están distribuidos de la siguiente manera:

Dirección física (Para asistir a la entrevista): 106 S. St. Mary St., Piso 7, San Antonio, TX 78205.

106 S. St. Mary St., Piso 7, San Antonio, TX 78205. Dirección postal (Para envíos de correspondencia): 16855 Northchase Dr., Piso 2, Houston, TX 77060.

¿Qué debes hacer si tienes un caso activo?

Las autoridades migratorias enfatizan que los solicitantes no deben asumir a qué oficina acudir de forma automática.

Si tu caso es seleccionado para el proceso de entrevista, recibirás por correo postal una notificación oficial de USCIS.

Es indispensable revisar minuciosamente este documento en papel, ya que allí se especificará con exactitud el día, la hora y el edificio correspondiente al que deberás presentarte.

Asimismo, la agencia recuerda que existen herramientas en línea como el "Localizador de Oficinas de Asilo" (Asylum Office Locator) en su portal web oficial para verificar qué sede administra cada código postal.

Aclaración sobre el tipo de asilo (Afirmativo vs. Defensivo): es vital entender que esta oficina atiende casos de asilo afirmativo (aquellas personas que no están en un proceso de deportación ante una corte de inmigración y que tramitan su solicitud directamente con USCIS a través del Formulario I-589). Los casos en corte de inmigración (asilo defensivo) se manejan bajo el sistema de tribunales de la EOIR (Departamento de Justicia) y no en estas oficinas de USCIS.

Logística, accesibilidad y nueva normativa presencial obligatoria

Para las personas que presenten alguna condición médica o requieran asistencia especial, la plataforma de USCIS dispone de una sección de "Acomodos Especiales por Discapacidad para el Público", donde se pueden gestionar apoyos físicos o de acceso con antelación.

Un aspecto crítico a tener en cuenta para la preparación de tu cita es el reciente cambio de política de la agencia implementado a mediados de mayo de 2026: USCIS ya no permite que los abogados o representantes autorizados participen de forma remota (telefónica o virtual) en las entrevistas de asilo afirmativo.

Salvo excepciones de fuerza mayor muy limitadas, tu representante legal deberá acompañarte físicamente al edificio el día de la cita. Toda la información instructiva para este paso se encuentra detallada en la guía oficial de la institución titulada "Cómo Prepararse para su Entrevista de Asilo".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube