TSA rebaja el costo del "precheck" en Miami: así puedes solicitar el beneficio si tienes esta edad

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Aeropuerto: TSA habilita descuento para agilizar controles de seguridad en Miami

Los pasajeros que tengan 30 años o menos podrán acceder a una reducción de costo en la inscripción del programa TSA PreCheck en el Aeropuerto de Miami y otras terminales del país.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha puesto en marcha una iniciativa temporal denominada “$20 Take Off”, diseñada para facilitar el tránsito de los viajeros por el aeropuerto.

Esta medida, activa desde el viernes 1 de mayo, busca descongestionar las terminales ante el incremento de pasajeros esperado por la temporada de verano, las graduaciones y la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA. El beneficio consiste en un descuento automático de 20 dólares sobre la tarifa de inscripción para nuevos usuarios que cumplan con el perfil de edad requerido.

Requisitos para el beneficio de jóvenes viajeros

La promoción está dirigida exclusivamente a un sector específico de la población que utiliza el aeropuerto y debe cumplir con los siguientes criterios:

Tener 30 años o menos al momento de realizar el trámite.

al momento de realizar el trámite. Ser un cliente nuevo, ya que las renovaciones no aplican para esta rebaja.

Completar el proceso de inscripción obligatorio entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.

de 2026. Contar con la documentación necesaria que exige el programa federal.

Costos y proveedores autorizados

Al aplicar el descuento, el precio final para los nuevos participantes oscilará entre los $56.75 y los $65, dependiendo del proveedor seleccionado para gestionar el servicio. Las empresas autorizadas por la agencia federal para realizar este proceso son CLEAR, IDEMIA y Telos. El trámite puede iniciarse de forma digital, pero requiere ser completado de manera presencial en cualquiera de los 1,300 puntos de atención disponibles, que incluyen tanto oficinas dentro del aeropuerto como tiendas de conveniencia comunitarias.

Ventajas del sistema acelerado

El uso de las líneas de seguridad exclusivas permite reducir significativamente los tiempos de espera antes de abordar vuelos domésticos. Según estadísticas de la agencia, cerca del 99 % de los usuarios de este sistema pasan por los controles en menos de 10 minutos. Esta modalidad de inspección simplificada es una de las estrategias para manejar el flujo masivo de personas previsto en el aeropuerto de Miami y el resto de las terminales nacionales en los próximos meses.

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