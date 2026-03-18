Viviendas asequibles en Miami: empresario construye apartamentos a bajo costo para sus empleados

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En la intersección de North Miami Avenue y la calle NE 20, se ejecuta actualmente una obra de remodelación que busca mitigar el impacto del alto costo de los alquileres en el sur de Florida.

El proyecto, liderado por el propietario del restaurante Kush, contempla la creación de 10 apartamentos tipo estudio situados en la planta superior del edificio histórico, destinados específicamente a empleados del sector servicios que han sido desplazados de la zona por el incremento de precios.

Alianza para la preservación y el uso mixto

La iniciativa cuenta con el respaldo financiero de la Agencia de Reurbanización Comunitaria (CRA) de Omni. A través de este acuerdo, la agencia invirtió en la infraestructura a cambio de un compromiso contractual que garantiza que las viviendas se mantendrán bajo la categoría de precios asequibles durante los próximos 50 años.

Esta estrategia no solo busca ofrecer techo a los trabajadores, sino también preservar el valor arquitectónico del inmueble, el cual tiene un siglo de antigüedad y evitó ser demolido gracias a esta propuesta de uso mixto.

Impacto en la logística laboral

La ubicación céntrica en el área de Wynwood tiene como objetivo principal permitir que los trabajadores de la industria de la hospitalidad puedan desplazarse a pie hacia sus puestos de trabajo.

Según datos del sector, es común que empleados residentes en zonas como Hialeah deban invertir entre dos y tres horas diarias en trayectos de ida y vuelta utilizando múltiples sistemas de transporte público para llegar a sus empleos en Miami Beach o Wynwood.

El proyecto, denominado "El rincón de Kush", espera finalizar sus labores de construcción en un plazo estimado de tres meses, momento en el cual tanto el establecimiento gastronómico como las unidades residenciales entrarán en funcionamiento simultáneamente.

"Estamos construyendo y construyendo, y los empleados no tienen dónde vivir porque los precios los están expulsando del Condado. Espero iniciar un movimiento y ser el referente de la vivienda asequible y el uso mixto con restaurantes aquí en Miami", dijo Matt Kuscher, propietario del proyecto y empresario gastronómico.

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