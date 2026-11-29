Un hombre murió y otras seis personas resultaron heridas la madrugada del jueves 26 de noviembre tras registrarse un tiroteo en fiesta de Airbnb en Davenport, en el condado de Polk, lo que derivó en el arresto del anfitrión adolescente y de su madre por cargos vinculados con la organización del evento y la obstrucción de las pesquisas.

Basado en información de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), agentes y socorristas acudieron alrededor de las 12:52 a.m. a una vivienda ubicada en Captiva Drive, donde hallaron a un hombre sin vida cerca de la entrada principal y a una mujer herida de gravedad en la cocina, quien fue trasladada al Centro Médico Regional de Lakeland.

Hallazgos de la investigación y búsqueda de involucrados

Otras cinco personas, con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años, sufrieron heridas de bala en extremidades superiores e inferiores, aunque las autoridades indicaron que se espera su pronta alta médica. Durante la inspección de la escena, los detectives recolectaron casquillos en la cocina y junto a las escaleras, así como dos cargadores de pistola —uno debajo de la mujer herida y otro cerca de una parrilla en el patio trasero—.

Según testimonios recabados por los investigadores, Oral Walker Jr., de 18 años y residente de Orlando —a quien el sheriff Grady Judd identificó como presunto integrante de una pandilla con 76 antecedentes penales previos—, sacó un arma de fuego y disparó contra los asistentes. Otra persona no identificada respondió con disparos antes de abandonar el inmueble. El sheriff Judd instó a este segundo individuo a presentarse ante las autoridades, señalando que los relatos preliminares sugieren que pudo haber actuado en defensa propia.

Convocatoria en Instagram y detenciones en la escena

Las indagaciones revelaron que la fiesta de cumpleaños de puertas abiertas había sido promocionada mediante un folleto publicado en Instagram con mensajes que incitaban al consumo de alcohol a partir de las 11:00 p. m. del miércoles. En declaración jurada, la menor explicó que su madre conocía los planes del evento, pero al negarse a reservar el alojamiento de Airbnb a su nombre, la adolescente recurrió al hermano de una amiga para gestionar el alquiler.

Tras detener a la joven por organizar la reunión clandestina, los agentes arrestaron a su madre, Brianna Jacques, luego de que presuntamente gritara e intentara abandonar el perímetro desobedeciendo las órdenes de los detectives. Jacques enfrenta cargos por alteración del orden público, resistencia sin violencia y contribución a la delincuencia de un menor por permitir la participación de su hija en un evento con presencia de alcohol y marihuana. Hasta el cierre del informe, las autoridades no habían anunciado detenciones directas por los disparos ni divulgado la identidad oficial de las víctimas.

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