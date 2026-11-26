Un muerto y seis personas heridas fue el saldo de un tiroteo en fiesta de Airbnb en Florida registrado poco antes de la 1:00 a. m. de este jueves 26 de noviembre, durante la celebración de un cumpleaños adolescente en una propiedad alquilada en Captiva Drive, en la ciudad de Davenport, condado de Polk.

Según informó el sheriff Grady Judd a FOX 35 Orlando, más de 50 personas —en su mayoría menores de edad— se encontraban en el inmueble tras una convocatoria difundida en redes sociales bajo el nombre de una fiesta de pijamas con bebidas alcohólicas en la entrada.

Desarrollo de los hechos y estado de los heridos

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, Oral Walker Jr., de 18 años y residente de Orlando, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los asistentes. En respuesta, otra persona cuya identidad aún no ha sido confirmada abrió fuego contra Walker y abandonó la vivienda antes de la llegada de las autoridades; el sheriff indicó que los reportes preliminares sugieren que este segundo tirador pudo haber actuado en defensa propia, por lo que la policía le instó a presentarse para declarar.

Walker falleció en el lugar del suceso. Las autoridades señalaron que el joven de 18 años era integrante de una pandilla y acumulaba 76 antecedentes penales previos, mientras continúan las indagaciones para determinar el motivo que originó los disparos.

Respecto a los seis lesionados, una adolescente de 15 años fue trasladada en estado crítico al Centro Médico Regional Lakeland Health, aunque los médicos prevén su supervivencia. Otros cinco asistentes, con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años, sufrieron heridas de bala en brazos y piernas y se espera que reciban el alta hospitalaria.

Arresto en la escena y respuesta de la plataforma

Durante las diligencias en la residencia, los agentes arrestaron a la madre de la joven de 15 años que celebraba su cumpleaños bajo cargos de obstaculizar la investigación policial. Asimismo, la Oficina del Sheriff del Condado de Polk solicitó la colaboración de cualquier testigo que cuente con información adicional para esclarecer el caso.

Por su parte, la empresa Airbnb emitió un comunicado lamentando el suceso y recordando que sus políticas prohíben expresamente las fiestas no autorizadas o que generen alteraciones del orden. La compañía confirmó que expulsó de su plataforma a la persona que realizó la reserva por incumplir sus normas y puso a su equipo de respuesta policial a disposición de las autoridades locales.

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