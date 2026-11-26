Los principales complejos comerciales de Miami-Dade, Broward y los Cayos de Florida permanecerán cerrados este jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias y retomarán sus actividades desde primeras horas de la mañana del viernes 27 de noviembre bajo los horarios de Black Friday en el sur de Florida, según informó Telemundo 51.

Mientras que la mayoría de los recintos abrirá sus puertas entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m., algunas tiendas departamentales específicas recibirán clientes incluso una hora antes de la apertura general.

Horarios de apertura de los principales centros comerciales

Aventura Mall: 7 a.m.

7 a.m. Brickell City Centre: 9 a.m.

9 a.m. Broward Mall: 8 a.m.

8 a.m. Coral Square: 6 a.m.

6 a.m. Dadeland Mall: 5 a.m.

5 a.m. Dolphin Mall: 6 a.m.

6 a.m. The Falls: 7 a.m.

7 a.m. Florida Keys Outlet Marketplace: 6 a.m.

6 a.m. Galleria Fort Lauderdale: 8 a.m.

8 a.m. Miami International Mall: 6 a.m.

6 a.m. Shops at Merrick Park: 11 a.m.

11 a.m. Pembroke Lakes Mall: 9 a.m.

9 a.m. Sawgrass Mills: 6 a.m.

6 a.m. Westland Mall: 9 a.m.

Debido a que las tiendas individuales dentro de cada complejo pueden manejar cronogramas diferenciados o extended hours durante el fin de semana festivo, se recomienda verificar directamente los portales digitales de cada establecimiento antes de planificar el traslado.

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