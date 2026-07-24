Tráfico de analgésicos en Florida: condenan a mujer por vender pastillas de oxicodona para el mercado ilegal

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La conclusión de un juicio en la jurisdicción federal del estado de Florida derivó en el veredicto de culpabilidad contra Olushola Yusuf, acusada formalmente por la distribución de medicamentos opioides fuera de los canales normativos. Un jurado determinó su responsabilidad en el despacho de más de 335.000 comprimidos de oxicodona a través de dos farmacias bajo su administración situadas en las localidades de Margate y Pembroke Pines.

Modalidad operativa e investigaciones de la fiscalía

Los informes del Departamento de Justicia precisaron que las recetas procesadas correspondían a dosis de 30 miligramos, nivel habitualmente destinado a tratamientos de dolor agudo o crónico. Las pesquisas de los organismos de seguridad establecieron que la imputada cobraba importes hasta diez veces superiores al valor de mercado, exigiendo pagos mensuales en efectivo que alcanzaban los 1.000 dólares por usuario. Asimismo, la fiscalía presentó pruebas de que compradores de diversos puntos del estado acudían a dichos locales tras no poder surtir las prescripciones en otros recintos.

Usos en el mercado ilegal y patrones de consumo

La oxicodona de 30 miligramos representa una de las presentaciones más buscadas en el comercio informal de sustancias por su alta concentración de opioides. En dinámicas de consumo no médico, los comprimidos suelen triturarse para ser inhalados o disolverse para administración intravenosa, métodos que aceleran la absorción del principio activo para generar un efecto eufórico inmediato similar al de la heroína. Estas prácticas incrementan la tolerancia fisiológica en usuarios dependientes y conllevan riesgos de sobredosis e insuficiencia respiratoria.

Cargos formales y fecha de condena

Yusuf fue declarada culpable de un cargo de conspiración para la distribución de sustancias controladas y cinco cargos individuales de distribución ilícita. La vista para la lectura de la sentencia quedó fijada para el 14 de octubre de 2026, fecha en la que la procesada podría recibir hasta 20 años de cárcel por cada delito. Dentro de la misma causa, el coacusado Saman Giménez admitió su responsabilidad penal y aguarda su condena para el mismo mes.

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