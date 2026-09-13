Violencia armada en Chicago: tiroteo y colisión vehicular deja 6 heridos y un fallecido

Un episodio atribuido a la violencia armada en Chicago derivó en la muerte de un joven de 22 años y dejó a otras cinco personas heridas la tarde de este domingo, luego de un tiroteo que incluyó una colisión de vehículos en el vecindario de Humboldt Park.

De acuerdo con la policía, la víctima, de 22 años, estaba dentro de su automóvil cuando dos vehículos se detuvieron a su lado y sus ocupantes abrieron fuego. EL hecho ocurrió en la cuadra 4200 de S. Wentworth Avenue, en Chicago.

Despliegue de los servicios de emergencia

Efectivos del Departamento de Policía de Chicago y unidades del Departamento de Bomberos acudieron a la intersección de North Homan Avenue y West Chicago Avenue tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes hallaron a un joven de 22 años dentro de un automóvil con múltiples impactos de bala. La víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de las lesiones provocadas por los proyectiles.

Recuento de víctimas y traslados asistenciales

Los equipos de socorro prestaron atención médica en el área y coordinaron la evacuación de los demás afectados hacia centros de salud cercanos:

Víctima mortal: Un hombre de 22 años hallado sin vida dentro de un vehículo por heridas de proyectil.

Un hombre de 22 años hallado sin vida dentro de un vehículo por heridas de proyectil. Heridos por arma de fuego: Cuatro personas que resultaron alcanzadas por las detonaciones en la vía pública.

Cuatro personas que resultaron alcanzadas por las detonaciones en la vía pública. Lesionado por impacto vehicular: Una persona que sufrió traumatismos derivados del choque registrado en la misma escena.

Al menos tres de los heridos fueron ingresados en estado crítico a las salas de urgencias. Los detectives del área acordonaron la intersección para recolectar casquillos de bala, realizar los peritajes al vehículo e iniciar las indagaciones para identificar a los responsables de los disparos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube