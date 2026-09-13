Violencia de género en Florida: arrestan a los novios de dos jóvenes halladas sin vida

La Oficina del Sheriff del Condado de Columbia (CCSO) inició dos investigaciones independientes por homicidio tras el hallazgo de dos mujeres fallecidas en un lapso de 12 horas en las inmediaciones de Lake City, Florida. Las autoridades procedieron con la detención de los novios de ambas víctimas.

Muerte de adolescente en la carretera US 441

El primer hecho se registró aproximadamente a las 4:00 p.m. del miércoles en un complejo de apartamentos situado en la cuadra 4800 de la carretera US Highway 441 South. Efectivos policiales acudieron al inmueble para verificar el estado de los ocupantes y hallaron la puerta sin seguro.

En el interior se encontraba el cuerpo sin vida de Ashia La Shai Moore, de 16 años, quien presentaba un impacto de bala. La joven se hallaba en el lugar de visita y, de acuerdo con los análisis forenses preliminares notificados a sus familiares, contaba con siete meses de gestación al momento de su fallecimiento.

Tras las primeras indagaciones, los detectives interrogaron a la pareja de Moore, un joven de 17 años cuya identidad se mantiene bajo reserva debido a su minoría de edad. El individuo fue arrestado bajo el cargo de alteración y manipulación de evidencia física, quedando ingresado en el Centro de Detención del Condado de Columbia sin derecho a fianza mientras la investigación permanece abierta.

Agresión física y arresto en Northwest Moore Road

El segundo incidente ocurrió poco después de las 4:00 a.m. del jueves en una residencia ubicada en Northwest Moore Road. La llamada a la línea de emergencias 911 fue realizada por Isaiah Campbell, de 19 años, quien informó que su novia, Nicole López, de 21 años, había quedado inconsciente tras sufrir una caída durante una discusión.

Al arribar al sitio, los agentes y personal paramédico constataron que López no registraba signos vitales. La inspección del área determinó que la víctima presentaba traumatismos provocados por golpes y heridas por arma blanca.

Campbell fue detenido en la escena por agentes de la CCSO y trasladado a sede policial. Tras el interrogatorio, se formalizaron cargos por homicidio en su contra. Un juez de primera instancia ordenó su permanencia en el centro penitenciario condal sin posibilidad de fianza.

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