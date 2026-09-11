Pareja en Florida enfrenta cargos por robar más de $1.1 millones en leche de fórmula

Una pareja del sur de Florida, Mohammed Alsaidi y Zeina Abdul-Hassan Sou Zabib, enfrenta cargos por operar una red que compró y vendió más de $1.1 millones en leche de fórmula para bebés robada.

Las autoridades, lideradas por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciaron los cargos de conspiración para cometer delincuencia organizada y comercialización de propiedad robada tras una investigación de 15 meses.

Operativo

La operación se centraba en una vivienda en Lake Worth y un almacén en Davie, donde Alsaidi y Zabib adquirían la leche de fórmula robada a ladrones profesionales, conocidos como "boosters".

Estos ladrones sustraían productos de tiendas como Publix, Target y Walmart, vendiendo la leche a la pareja por aproximadamente $10 por lata, una fracción del precio minorista.

Luego, Alsaidi y Zabib almacenaban y revendían la fórmula, generando ganancias significativas según detalla Telemundo Miami.

Las autoridades vincularon la operación con más de 150 robos de leche de fórmula en toda Florida entre 2024 y 2026.

Impacto

Uthmeier calificó estas acciones como inconcebibles, ya que afectan directamente a los padres que dependen de estos productos para alimentar a sus hijos.

Además, el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, destacó el impacto en la comunidad, señalando que la escasez de leche de fórmula puede generar temor y dificultades para las familias.

Nueve ladrones asociados con la red ya enfrentan cargos, incluido Kenneth L. Jones Jr., acusado de más de 50 robos de leche de fórmula por un total de más de $70 000.

Las autoridades enfatizan su compromiso de combatir el robo minorista organizado para proteger a las familias y mantener los precios accesibles.

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