Violencia política en EEUU: dan prisión de por vida a hombre que atacó a legisladores en Minnesota

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Las autoridades judiciales del estado de Minnesota dictaron la sentencia definitiva contra Vance Boelter, de 59 años, fijando una pena de doble cadena perpetua sin beneficio de libertad condicional, sumada a 40 años adicionales de cárcel.

La medida se emite tras el acuerdo de culpabilidad alcanzado por el acusado para evitar la pena capital, asumiendo la responsabilidad por el asesinato de la presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Melissa Hortman, y su esposo Mark Hortman, así como por las agresiones con arma de fuego contra el senador John Hoffman y su esposa.

Detalles de la vista penal y testimonios

Durante la audiencia de sentencia, tanto sobrevivientes como familiares de las víctimas hicieron uso de la palabra para detallar el impacto de las agresiones y las secuelas físicas derivados de los hechos.

Registros judiciales indican que Boelter irrumpió en las residencias portando indumentaria táctica y simulando ser un funcionario policial para concretar los disparos. Los representantes de la familia Hortman manifestaron su inconformidad con el acuerdo que evitó la pena de muerte para el imputado.

Cargos adicionales y procesos pendientes

La investigación confirmó que Boelter realizó un rastreo previo de las ubicaciones de varios legisladores antes de efectuar los desplazamientos nocturnos.

Además del proceso concluido en la jurisdicción federal, el condenado mantiene expedientes abiertos a nivel estatal que abarcan cargos por homicidio, tentativa de homicidio, suplantación de autoridad y crueldad animal.

En forma paralela, cursa una demanda por daños y perjuicios interpuesta por la familia del senador Hoffman.

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