Urano y Venus en Géminis: Cambian la vida sexual de la humanidad

Suscríbete a nuestros canales

Mañana, 25 de abril, seremos testigos de un hito excepcional en la historia de la astrología, el ingreso simultáneo de Urano y Venus al signo de Géminis. Este fenómeno es de una rareza absoluta, que ocurre aproximadamente cada 670 años. La última vez que el Cosmos presentó esta configuración fue en mayo de 1356, y no volverá a repetirse sino hasta junio de 2695.

Dado que la astrología es cíclica, el estudio del pasado es nuestra brújula para comprender el presente. En 1356, la vida afectiva y el placer en Europa estaban bajo el estricto control de la Iglesia Católica, limitando la actividad sexual exclusivamente a la procreación. Bajo el concepto del "débito conyugal", los esposos estaban obligados a satisfacerse mutuamente para evitar el pecado del adulterio, mientras que los prostíbulos eran legales y tributaban al Estado. Era un tiempo de contrastes: se perseguía la homosexualidad y se prohibía el sexo en Cuaresma, pero una mujer podía anular su matrimonio si demostraba la "impotencia" de su marido.

Hoy, ante este nuevo tránsito cósmico, nos enfrentamos a cambios trascendentales en el amor y la sexualidad. En un mundo drásticamente transformado, surge la oportunidad de legislar sobre las conductas humanas. Queda mucho camino por recorrer para que las leyes armonicen el caos actual, y queda por ver qué naciones se atreverán a normalizar las divergencias de nuestra época.

Ante la pérdida de influencia política y moral de las instituciones eclesiásticas tradicionales, surgen interrogantes urgentes: ¿estamos preparados para debatir estos temas en las asambleas legislativas?, ¿contamos con la madurez para tolerar los nuevos modelos conyugales?, ¿quién definirá lo socialmente aceptable y cuál será el marco legal para los nuevos derechos maritales? Los próximos siete años serán decisivos para responder si prevalecerán las costumbres conservadoras o si daremos paso a una nueva visión.

El Heraldo de México

Los signos del zodíaco

ARIES

Sentirán una presión muy grande, al estar obligados a tomar acciones en contra o en beneficio de los diferentes puntos de vistas extremistas. En todo caso, no podrá ser imparcial o simplemente mirar para otro lado como estrategia de evasión. Estarán en protestas y alzarán su voz en diferentes escenarios públicos para afianzar sus creencias.

TAURO

Estarán siendo atropellados por diferentes corrientes disruptivas que buscan una visión más moderna dejando atrás las posturas conservadoras de la sociedad. Verán como esos grupos extremistas toman fuerza y poco podrán hacer frente al avance de nuevas conductas que se salen de las buenas costumbres.

GÉMINIS

Serán la vanguardia de las protestas y buscarán ser escuchados para modernizar la situación y legalizar sus prácticas que dejarán de ser tabú, para establecerse como una normativa colectiva. En el fondo, serán felices al alcanzar sus objetivos después de promover transformaciones sociales significativas.

CÁNCER

Serán testigos de la nueva conformación social de la familia. No es fácil, pero tendrán que adaptarse a las nuevas opciones y quizás lo más complicado será ver que el matrimonio como lo conocemos dejará de existir, abriendo a combinaciones increíbles abriendo paso hasta la unión con Cíborgs que simulen una pareja.

LEO

Apoyarán las nuevas ideas y conductas para avanzar en la creación de una sociedad moderna intervenida por la tecnología como apoyo para el beneficio afectivo de la población. Lucharán por la libertad de selección de compañía en las diversas necesidades. Pensarán que será más fácil tener una relación de pareja compatible.

VIRGO

No le gustará para nada la idea de aceptar nuevas alternativas para lograr una relación marital estable. Estarán siempre en contra de las nuevas opciones y buscarán convencer a otras personas para crear un contra peso a los grupos que venden sus costumbres como visionarios post modernitas.

LIBRA

Disfrutarán mucho esta etapa y lo verán como una moda pasajera, pero estarán muy equivocados, porque estas tendencias llegaron para quedarse entre nosotros. Será demasiado tarde para reaccionar y rectificar, pensarán que fueron engañados. Tendrán que adaptarse a situaciones poco elegantes que en muchos casos serán obscenas.

ESCORPIO

Quedarán felices al tener plena libertad legal para disfrutar de su sexualidad y poder experimentar nuevas alternativas sin estar escondiendo sus verdaderos deseos. Apoyarán a todas las corrientes del pensamiento que generen alternativas distintas a las conocidas. En los siguientes años, podrían degradarse moralmente.

SAGITARIO

La tecnología les permitirá viajar menos y disfrutar más a través de estímulos sensoriales casi perfectos a los reales. Sus deseos serán órdenes y no existirá ningún límite para cumplir sus sueños y conocer personas de diversas culturas. Pagarán altas sumas de dinero por tener fantasías recurrentes totalmente legales.

CAPRICORNIO

Se opondrán de manera enérgica en contra de estas pretensiones de formalizar las diversas perversiones que podrían destruir la sociedad. Sin la base de una familia, nacerán menos hijos y la población se disminuirá con cifras criticas para la producción de bienes y servicios. Todo el orden conocido desaparecerá.

ACUARIO

Comprenderán que hay que darles espacios a las nuevas alternativas para generar felicidad de manera más responsable. Abogarán por la creación de controles adecuados para evitar males mayores donde el riesgo de perder la vida sea alto. Lamentablemente podrían estar equivocados, pero no hay marcha atrás.

PISCIS

Las experiencias serán más espirituales, mezcladas con ritos energéticos en ambientes esotéricos controlados donde se busque una elevada conexión con lo sublime. Pensarán que los intercambios de fluidos sexuales son innecesarios, teniendo como ventaja la disminución de enfermedades de transmisión sexual.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube