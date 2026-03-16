Afamada dermatóloga comparte el secreto milagroso para eliminar la grasa localizada: la dieta no es la solución

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La acumulación de grasa localizada es un tema que afecta a un gran número de personas. Tanto hombres como mujeres pueden presentar esta condición debido a la genética, el sedentarismo e incluso por factores hormonales.

Según refiere la Inteligencia Artificial, afecta a una gran parte de la población mundial, intensificándose en personas con sobrepeso, además, la cifra aumentó a 2.100 millones a nivel global en tres décadas.

¿A quiénes afecta la grasa localizada?

Tal como señalamos, la grasa localizada afecta tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su peso, acumulándose en zonas específicas como, abdomen, caderas, muslos y glúteos. Esto es debido a que el tejido de ciertas zonas resulta resistente a la dieta y el ejercicio, y termina afectando el contorno corporal en personas de peso normal o leve sobrepeso.

Sin embargo, muchos escritos al respecto señalan que es más común en las mujeres, afectando aproximadamente a una de cada 10.

¿Cómo eliminarla?

Especialistas comparten que para acabar con la grasa localizada se requiere de un enfoque combinado de déficit calórico, ejercicio de fuerza y cardiovascular, e incluso de tratamientos estéticos si se busca una actuación rápida.

Por su parte, la dermatóloga Paloma Conejo, directora de la clínica Más que derma, explica que no siempre la dieta es la solución. “Hay veces que el paciente hace deporte, tiene un buen peso, está físicamente bien… y la solución no es ponerse a dieta. De hecho, puede ocurrir lo contrario. Cuando se ponen a dieta pierden peso, pierden masa muscular y pierden grasa de otras zonas como la cara o las mamas, pero justo donde quieren perder es donde menos lo hace”.

La experta comparte, según refiere Hola que, la distribución de la grasa no depende solo de la dieta o el ejercicio. También intervienen factores hormonales y metabólicos. “El estrés crónico eleva el cortisol, y el cortisol tiene tendencia a depositar grasa en el abdomen. También influyen las hormonas sexuales. Los estrógenos facilitan la acumulación en caderas, muslos y glúteos; por eso muchas personas, especialmente las mujeres pueden tener una composición corporal saludable y aun así acumular grasa en zonas concretas”.

En tal sentido, cuando la grasa localizada no responde a dietas ni ejercicios, se puede recurrir a la mesoterapia, ultrasonidos localizados de alta intensidad (HIFU), radiofrecuencia, o criopólisis. Cabe acotar que, estos son tratamientos que pueden utilizarse en algunos pacientes, en zonas específicas y dependiendo del tamaño del cúmulo; por lo que la recomendación es siempre buscar la asesoría de los expertos. Recuerda que no solo se trata de un tema estético, también está en juego la salud física y mental.

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