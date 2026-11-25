¿Amas tu cabello alisado? Aunque no existe una cifra global y exacta de cuántas mujeres usan herramientas para alisar el pelo, se estima que oscila entre el 17% y 35% según el mercado y el periodo medido.

Si formas parte de esta estadística y usas con frecuencia la plancha, es fundamental aprender cómo pasarla para evitar maltratarla, pero, además, también es esencial conocer el tipo de cabello para colocar la temperatura idónea, y hasta qué material debe tener esta herramienta.

¿Cuáles son los materiales de las planchas para el cabello?

Los materiales principales de las placas de una plancha para el cabello son la cerámica, la turmalina y el titanio, cada uno con sus características distintas y se puedes escoger según el tipo de cabello y el uso que se le dé.

Reconocer sus beneficios es clave, pues las placas son las encargadas de alisar y moldear el pelo, además de, ayudar a proteger el pelo del calor intenso y a reducir el frizz.

Por ejemplo, las placas de cerámica “distribuyen el calor de manera uniforme, evitando así los puntos calientes que podrían dañar tu cabello. Además, la cerámica ayuda a mantener la humedad natural del cabello, evitando el temido efecto encrespado”.

Por su parte, las planchas de placas de turmalina “respetan el cabello, dejándolo brillante y libre de electricidad estática, pero además son las preferidas por los peluqueros profesionales porque el material resiste perfectamente los ácidos y otros productos que accidentalmente pueden caerle en la peluquería”.

La otra opción a considerar es la plancha con placas de titanio, este es un material que se calienta rápido, “alcanza temperaturas elevadas y transfiere el calor al cabello de forma muy eficiente. Es el material de los profesionales porque alisa en una sola pasada. También resiste a los productos químicos, por lo que es recomendada para aplicar tratamientos de queratina y alisantes.

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¡Decídete!

Para lograr el alisado perfecto del cabello no basta con solo pasar la plancha, conocer sus ventajas ayuda a que al momento de comprarla te decidas por la que mejor vaya con tu tipo de cabello.

Es decir, la plancha de cerámica es ideal para un cabello fino, dañado o tratado con color. Es una herramienta que sirve de uso diario, pero a temperaturas moderadas.

Por su parte, las de turmalina y titanio, sirven para alisar cabellos gruesos, ásperos, rizados o resistentes, y en pelos tratados químicamente.

En cuanto a la temperatura recomendada, si tienes cabellos gruesos varía entre 200º y 210º, un cabello normal se puede planchar entre 180º y 200º, los pelos tratados con químicos deben usar la plancha entre 150º y 180º; y finalmente, pero no menos importante, el pelo frágil o dañado se debe planchar entre 120º y 150º, para evitar daños en la fibra capilar.

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