Así entrena Dua Lipa para conquistar los escenarios: la super estrella de la música revela sus secretos para un cuerpo envidiable

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Mantenerse en la cima de la industria musical requiere mucho más que talento vocal. Para figuras de talla internacional, el bienestar físico se ha convertido en una pieza fundamental de su éxito profesional. En un entorno donde las exigencias escénicas demandan coreografías complejas y una capacidad pulmonar inagotable, la preparación atlética deja de ser una opción para transformarse en una necesidad estratégica.

La disciplina y la constancia son los pilares que permiten a las grandes artistas afrontar calendarios extenuantes sin comprometer su salud. A través de rutinas adaptables y un enfoque integral, se busca no solo la estética, sino la funcionalidad de un cuerpo preparado para el alto impacto.

Foto: infobae.com

Una rutina variada para un cuerpo de acero

La metodología de entrenamiento que sigue la cantante Dua Lipa destaca por su versatilidad, permitiéndole trabajar diferentes capacidades físicas según las necesidades de su agenda. Uno de los componentes principales es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, conocido como HIIT.

Esta técnica consiste en realizar ráfagas cortas de ejercicios muy exigentes, como "burpees", escaladores y saltos, seguidas de periodos breves de descanso. Este enfoque es ideal para quemar calorías en poco tiempo y, sobre todo, para mejorar la resistencia cardiovascular necesaria para cantar y bailar simultáneamente.

Además del trabajo cardiovascular, la artista otorga una importancia vital al fortalecimiento del "core" o zona abdominal. Para ello, recurre frecuentemente a la práctica de pilates, tanto en suelo como en máquinas especializadas.

Esta disciplina le ayuda a mejorar la postura, la flexibilidad y el equilibrio, factores cruciales para evitar lesiones durante sus presentaciones en vivo. El uso de movimientos controlados y conscientes permite tonificar los músculos internos que sostienen la columna vertebral.

El boxeo es otra de las disciplinas integradas en su régimen semanal. Este deporte no solo proporciona un entrenamiento de cuerpo completo que mejora la coordinación y la agilidad, sino que también funciona como una excelente herramienta para liberar el estrés acumulado por la presión mediática.

Para finalizar sus jornadas, la estrella suele optar por sesiones de yoga o estiramientos dinámicos, lo que facilita la recuperación muscular y ayuda a mantener una mentalidad enfocada y serena antes de salir a escena.

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