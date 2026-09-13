¡Basta de usar estos ingredientes en el cabello!: Entérate qué le hacen a tu melena

Por años, las féminas han recurrido a ciertos ingredientes de la despensa para preparar mascarillas y tratamientos caseros para el cabello. La razón, suelen ser más económicos que los productos de venta comercial especializados en el cuidado capilar, y, además, son menos perjudiciales al no tener químicos en su proceso de elaboración.

Sin embargo, muchos expertos se han pronunciado al respecto y señalan que “no todo lo que brilla es oro”, es decir, no todos los ingredientes son realmente beneficiosos para la salud capilar.

¿Por qué se debe tener cuidado con el uso de ciertos ingredientes en el cabello?

"Si bien muchos ingredientes para el cuidado del cabello pueden nutrir y proteger, algunos pueden resecar el cabello, causar irritación o incluso contribuir a la rotura, la caída o los brotes de acné alrededor del cuero cabelludo y la línea del cabello". La razón, generalmente estos ingredientes a los que muchos hacen mención tienen que ver con silicona, parabenos, sulfatos, alcoholes, entre otros.

Gracias a ello, una gran parte de la población ha decidido recurrir a la despensa y preparar tratamientos caseros. No obstante, según refiere la Inteligencia Artificial, ciertos ingredientes de la despensa, que vemos como inofensivos, pueden provocar resequedad extrema, irritación o rotura debido a un pH inadecuado, por ejemplo.

Es decir, algunos de la despensa, pueden no ser nada favorables, por lo que es necesario evitar seguir utilizándolo en la rutina de belleza.

¿Cuáles se deben dejar de usar?

Aunque las mascarillas con ingredientes de la despensa suelen ser un boom, la verdad es que no todos son realmente beneficiosos, pues aplicar alimentos directamente en el cabello no siempre es saludable porque la fibra capilar no los absorbe y altera el pH cutáneo explican los dermatólogos.

Estos especialistas advierten que muchos de estos alimentos solo crean una capa superficial que acumula residuos, asfixia el folículo e incrementa el quiebre.

Partiendo de ello, se recomienda comenzar a controlar o evitar el uso de los siguientes ingredientes en tus rutinas de cuidado del cabello porque lo saturan e irritan:

- Huevo y yogur: provocan una "sobrecarga de proteínas". El cabello se vuelve rígido, áspero y quebradizo, ya que sus moléculas proteicas son demasiado grandes para penetrar el pelo sin un proceso de hidrólisis cosmética.

- Ajo, cebolla y limón: contienen compuestos de azufre muy fuertes y ácidos. Causan irritación, enrojecimiento, quemaduras químicas leves y reacciones inflamatorias.

- Mayonesa y aceites de cocina (como girasol u oliva no cosmético): no penetran de manera intensiva en la fibra capilar. Dejan un falso brillo superficial, apelmazan el pelo y crean una acumulación de grasa que obstruye el folículo.

- Bicarbonato de sodio: es sumamente alcalino. Destruye la barrera ácida natural de la piel y el cabello, haciéndolo extremadamente poroso y propenso a romperse.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube