¿Blanco o de manzana?: Conoce cuál es el mejor vinagre para lavar el cabello y cuáles son sus beneficios

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El vinagre es un líquido miscible en agua, con sabor agrio que se utiliza en la cocina, principalmente en la elaboración de ensaladas, escabeche, encurtidos, huevos poché y hasta en sushi.

Este ingrediente que no puede faltar en las despensas de todo el mundo gracias a la posibilidad de incluir en diferentes recetas, también se le pueden dar otros usos en el hogar, como la desinfección de superficies, eliminar el mal olor y hasta para lavar el cabello.

¿Cómo funciona el vinagre en el proceso de lavar el cabello?

Aunque pueda sonar extraño, aclaramos desde ya que no se trata de lavar el cabello con vinagre puro, mucho menos todos los días.

No obstante, debes tener en cuenta que este producto es un aliado natural que ayuda a eliminar la suciedad desde la raíz haciendo una limpieza en el cuero cabelludo, lo regenera saludablemente y le aporta brillo y suavidad al pelo.

También, gracias a la naturaleza ácida del vinagre equilibra el pH del cuero cabelludo, mejorando su aspecto y salud; reduce la caspa y el frizz; controla la grasa; y hasta aumenta el crecimiento del cabello.

El uso regular de vinagre en el cuero cabelludo puede mejorar la circulación sanguínea y estimular los folículos pilosos, ya que aporta vitaminas B y C y oligoelementos, que fortalecen el pelo, estimulan su crecimiento y brinda sedosidad.

¿Cómo usarlo?

Para aprovechar los beneficios del vinagre, se recomienda aplicar en el cabello húmedo, luego de lavarlo con tu champú habitual. Para ello, mezcla dos tazas de agua tibia con media taza de vinagre y aplica la solución sobre tu cabello. Masajea y deja actuar durante 20 a 30 minutos. Después, enjuaga el cabello con abundante agua para sellar las cutículas y eliminar cualquier residuo de vinagre y su característico olor.

Otra forma de aprovechar los beneficios del vinagre es con una mascarilla: Mezcla 1/4 de taza de vinagre con 1/4 de taza de aceite de coco o aceite de oliva. Aplica la mezcla sobre el cabello húmedo y masajea. Cúbrete el cabello con una toalla caliente y deja actuar durante 30 minutos. Finalmente, enjuaga con abundante agua fría.

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¿Es mejor usar vinagre blanco o vinagre de manzana?

En general, puedes usar el vinagre que tengas a mano para conseguir los resultados mencionados. Sin embargo, hay ciertas diferencias que puedes considerar a la hora de elegir cuál te conviene, según el propósito y modo de uso. El vinagre blanco tiene un olor fuerte y mayor poder de limpieza y eliminación de residuos. También ayuda a combatir la caspa y los piojos.

Mientras que, el vinagre de manzana, es altamente recomendado para mejorar la hidratación y brillo del cabello. Si tienes un cuero cabelludo sensible, este tipo de vinagre es más suave.

El vinagre puede ofrecer excelentes resultados en la salud del cabello si se usa de manera adecuada y moderada.

Puedes probar usar el vinagre de cualquiera de las formas mencionadas, una vez a la semana o cada dos semanas y evaluar los efectos. Sólo recuerda enjuagar muy bien tu cabello con abundante agua, para eliminar completamente el olor y residuos del producto, que puedan causar irritación en el cuero cabelludo o dañar el cabello.

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