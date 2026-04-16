Regenera la piel reseca con aloe vera y vinagre de manzana: así debes utilizar los ingredientes para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que más está expuesto a sufrir daños graves por factores ambientales, especialmente el exceso de rayos solares la irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede generar acumulación de células muertas.

En ese contexto, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo, la piel se reseca por el uso de productos químicamente invasivos también afecta negativamente todas sus capas.

Sin embargo, el aloe vera en combinación con el vinagre de manzana es ideal para hidratar la piel, gracias a las propiedades vitamínicas que poseen ambos ingredientes, los cuales también ayudan a despigmentarla.

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

50 gramos de café.

2 cucharadas de vinagre de manzana.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de gel de aloe vera.

Preparación

1. Vierte el café y la miel en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2. Agrega el vinagre de manzana y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

3. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla de café en la piel?

Se sugiere que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que se sugiere que la persona aplique la crema durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, el café es un excelente aliado para la piel, por ello, se sugiere que la persona lo incorpore en su rutina de autocuidado personal.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube