¿Cometes estos errores?: Hábitos que pasan desapercibidos y hacen que tus canas se vean amarillas

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El cuidado del cabello con canas requiere de una hidratación intensiva, ya que tienden a ser más secas y ásperas, y el uso de productos matizadores para evitar el tono amarillento. Es decir, es esencial el uso de champú violeta o azul una o dos veces por semana, además de, productos sin sulfatos para evitar la resequedad, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo cuidar el pelo con canas?

Si has decidido presumir tus canas, es importante establecer una rutina de cuidado que ayude a mantenerlas sanas y brillantes en el tiempo.

Para ello, los expertos recomiendan utilizar champú y acondicionador específico para cabellos gris o seco, pues estos productos suelen contener ingredientes hidratantes como el aceite de argán, la manteca de karité y el ácido hialurónico, que facilitan una hidratación intensiva.

También es fundamental proteger el pelo del sol, el cloro y el humo del cigarrillo, porque con el tiempo pueden amarillear las canas. De igual manera, es clave el uso de protector térmico y tratar de reducir las altas temperaturas y el uso de herramientas de calor. Además, el uso de mascarillas nutritivas y los cortes con regularidad ayudan a mantener un cabello saludable.

Finalmente, y no menos importante, una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales es esencial para fortalecer el cabello.

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Evita

En caso de que tus canas se estén tornando amarillas, y desconozcas la causa, revisa ciertos hábitos que generalmente pasan desapercibidos, pero pueden ser responsables de que tu rutina de cuidado no esté dando los resultados esperados.

La experta en canas, Cata Convers señala que, parte de los problemas que se observan, como tonos amarillentos, texturas ásperas o aspecto apagado, no responden a una falta de productos, sino a errores en la rutina de cuidado diario.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes en el cuidado del pelo canoso es el uso de herramientas de calor sin adaptar la temperatura ni incorporar protección previa. Esto ocurre porque el calor puede alterar su color y provocar el tono amarillento al acelerar la oxidación del cabello.

Otro error frecuente es el uso de productos inadecuados que pueden eliminar la poca hidratación que retiene la fibra, acentuando la sensación de sequedad y la falta de brillo. Es decir, mantener la rutina de belleza capilar intacta, como cuando no tenías canas es un grave error, porque las canas necesitan una atención distinta, más enfocada en proteger y equilibrar la estructura del cabello.

Por otra parte, la exposición solar sin protección, el humo del tabaco, el cloro de las piscinas y hasta una dieta pobre en nutrientes y hábitos poco saludables, pueden afectar la salud del cabello y hacerlo más propenso a la oxidación y el amarillamiento.

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