¡Libre de químicos!: Fórmula casera que cubre las canas de manera uniforme

Las personas más propensas a tener canas, especialmente a edad temprana, son aquellas con una predisposición genética (antecedentes familiares), refiere la Inteligencia Artificial. Pero, además, también puede estar relacionado con estrés crónico, tabaquismo, falta de vitaminas (B12, D, calcio, zinc, folato y selenio) y por supuesto el envejecimiento natural.

Generalmente las canas son una consecuencia directa del envejecimiento, aunque algunas personas muy jóvenes pueden tener cabellos blancos y esto se debe a que estos pelos carecen de melanina, es decir, del pigmento que da color tanto al cabello, como la piel, el iris del ojo y el vello corporal, refiere Sanitas.

¿Qué hacer para disimular las canas?

La solución a la que la mayoría recurre es a los tintes de venta comercial, pues cubre la totalidad del pelo blanco en cuestión de minutos y con una cierta duración. Pero, también hay quienes prefieren opciones naturales como la henna, el té negro, la cáscara de nuez o el café; todas opciones que logran oscurecer la hebra capilar sin dañarla ni poner en riesgo la salud.

¡Cúbrelas de manera natural!

¿Estás pensando cuál método libre de químicos utilizar para cubrir las canas? Una opción natural que al aplicarse como tinte oscurece las canas localizadas de manera efectiva es el café. Este tinte natural totalmente libre de químicos es ideal no solo porque todos lo tienen en casa, sino porque se prepara en minutos.

Para preparar el tinte de café debes hervir entre 100 y 150 gramos de café molido en un litro de agua, durante unos 15 minutos, transcurrido el tiempo, dejar enfriar. Cuando esté a temperatura ambiente, lavar el cabello con tu champú habitual, enjuagar y aplicar el café como mascarilla, cubrir mechón por mechón para asegurar una distribución uniforme con el tinte casero y dejar actuar entre 30 y 60 minutos, según la intensidad deseada, luego, enjuagar con agua tibia. Comparte El Cronista que no debe usar acondicionador después, ya que puede reducir el efecto del tinte de café. Además, se recomienda repetir el proceso una o dos veces por semana hasta lograr cubrir la totalidad de las canas o conseguir el tono deseado en el cabello.

