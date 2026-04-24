¿Cómo hacer una crema hidratante casera?: La solución milagrosa que se adapta a tus necesidades y tu bolsillo

Suscríbete a nuestros canales

El uso de una crema hidratante es clave para mantener la piel sana, protegida y funcional, específicamente a partir de los 20 años para evitar la deshidratación y el envejecimiento prematuro. Según refiere la Inteligencia Artificial, este es un producto que aporta agua y mantiene la humedad en la piel, fortaleciendo su barrera protectora natural para evitar la sequedad, descamación y el envejecimiento prematuro.

¿Para qué sirve la crema hidratante?

Sirve principalmente para ayudar a retener la humedad, reponer aceites naturales y combatir factores externos que dañan la barrera cutánea. En otras palabras, es un producto que actúa como un escudo contra agentes externos: sol, viento y frío; y ayuda a mantener la piel suave, tersa y sana.

La web CeraVE comparte que, si bien su función es hidratar, estas cremas también pueden iluminar el tono de la piel, refinar su textura y reducir la apariencia de los signos del envejecimiento, como las líneas de expresión y las arrugas.

Si tu piel necesita hidratación porque está seca, la situación ambiental la está afectando o tienes una edad avanzada, los dermatólogos recomiendan aplicar cremas hidratantes todos los días.

Freepik

En acción

Ten presente que no necesariamente las cremas de venta comercial y las más costosas son las que le convienen a tu piel, por lo que prueba elaborar tu propia crema hidratante. ¿Cómo hacerla?

Bate en una licuadora una taza de coco rallado, una cucharada de salvado de avena y una taza de leche caliente, una vez listo, aplicar sobre la piel y dejar actuar durante 15 minutos, posteriormente enjuagar con agua tibia.

Esta crema casera de coco con avena protege la piel gracias a las propiedades de la avena que ayuda a renovar las células de la piel, contribuyendo a una película lisa, suave y nutrida.

Otra alternativa, es preparar una crema de acete de naranja. Para ello, calienta ¼ de taza de aceite de coco a baño maría hasta que se derrita, dejar enfriar y añadir 3 gotas de aceite esencial de naranja, guardar en un frasco de vidrio limpio y aplicar sobre la piel seca a diario, recomienda TUASAÚDE.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube