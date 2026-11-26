Los adolescentes y adultos jóvenes suelen ser los más afectados por el acné, especialmente quienes tienen antecedentes familiares o atraviesan cambios hormonales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta afección inflamatoria de la piel puede ocurrirle a cualquier persona a cualquier edad.

¿Por qué? Porque se trata de una afección común que se produce “cuando los poros se obstruyen con células muertas de la piel y sebo, una sustancia grasa que producen las glándulas sebáceas. Esto puede provocar la aparición de granos, espinillas, puntos negros y quistes en el rostro, el cuello, el pecho, la espalda y los hombros”.

¿Qué es lo que provoca el acné?

Según los expertos de la Clínica Mayo, el acné se desarrolla cuando el sebo y las células muertas de la piel bloquean los folículos capilares. Las bacterias pueden desencadenar inflamación e infección que generan un acné más severo. Además, destacan que existen cuatro factores principales que pueden causar la afección: bacterias, inflamación, exceso de producción de materia grasa, y folículos pilosos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel.

Entre otras causas, se encuentran los antecedentes familiares, el uso de cosméticos comedogénicos, ciertos medicamentos y el estrés.

¡Entérate!

Aunque esta afección cutánea es más común en la cara, también puede aparecer en otras zonas, y esto puede ser una respuesta del organismo a algún problema de salud, por ejemplo. Es decir, si sale en:

1. Frente. Puede ser una respuesta a los niveles de estrés que estás viviendo.

2. Entre cejas. Es sinónimo de deshidratación o puede estar revelando algún problema de salud con el hígado.

3. Nariz. El acné en esta zona es una respuesta del cuerpo a la mala alimentación. Es sinónimo de algún problema digestivo.

4. Mandíbula. Es una respuesta a un desequilibrio hormonal.

5. Mejillas. Puede ser a consecuencia del uso de fundas de almohadas sucias o tocarse la cara con las manos sucias.

6. Cuello. Son el resultado de la fricción con la ropa, o consecuencia del uso de productos para el cabello sucio.

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