El arte de iluminar el rostro: las claves para un maquillaje rejuvenecedor en pieles maduras

El mundo de la cosmética ha evolucionado significativamente, alejándose de los estándares rígidos para enfocarse en la personalización y el cuidado de la salud cutánea. En la actualidad, el maquillaje ya no se percibe como una máscara para ocultar imperfecciones, sino como una herramienta para potenciar los rasgos naturales en cada etapa de la vida.

Especialmente al alcanzar la madurez, las necesidades de la dermis cambian, requiriendo productos que aporten hidratación y luz en lugar de pesadez.

Comprender estas nuevas dinámicas es esencial para quienes buscan un aspecto fresco y vital, donde la técnica correcta y la elección de los componentes adecuados marcan la diferencia entre un acabado profesional y uno que añade años innecesarios a la apariencia.

Foto: Freepik

Efecto de vitalidad inmediata

Según explica la especialista en maquillaje Victoria Otero, la clave para un rostro radiante en pieles maduras reside en la selección meticulosa de los productos de acabado. Una de sus recomendaciones principales es priorizar el uso de iluminadores en formato líquido o en crema. A diferencia de los polvos tradicionales, estas texturas se integran mejor con la piel, aportando una jugosidad que imita el brillo natural de una dermis joven y bien hidratada.

Otero enfatiza la importancia de elegir productos con un acabado satinado, evitando a toda costa aquellos que contengan partículas de brillo muy gruesas o purpurina evidente. El objetivo es crear una sensación de luz que parezca provenir del interior de la piel, y no una capa brillante depositada sobre ella. Las partículas grandes tienden a depositarse en los pliegues y arrugas, acentuándolos en lugar de disimularlos, lo que produce un efecto contraproducente.

Además, la experta sugiere que la aplicación debe ser estratégica, concentrándose en las zonas altas del rostro para generar un efecto de "levantamiento" visual. Al combinar estos productos fluidos con una técnica suave, se logra unificar el tono y devolver la luminosidad que se pierde con el paso del tiempo. Para Otero, el secreto no es usar más cantidad, sino elegir la calidad y la forma de aplicación que mejor se adapte a la textura actual de la piel, logrando así un resultado elegante y natural.

