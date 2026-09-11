En solo cuatro pasos: consigue que tu piel luzca siempre joven sin invertir altas sumas de dinero

Sin importar la edad que se tenga, mujeres y hombres desean lucir una piel joven, y la razón, es que ésta habla muy bien de la salud y hasta del estilo de vida de cada persona.

Para conseguirlo es necesario adoptar hábitos saludables como, por ejemplo, el uso del protector solar diariamente, ya que la exposición al sol es responsable de su envejecimiento, explican los expertos; quienes también sugieren evitar cambios bruscos de peso, porque esto perjudica la elasticidad de la piel y provoca la aparición de estrías y arrugas. Además, beber abundante agua para eliminar las toxinas y mantener la piel más hidratada.

¿Qué hacer para mantener la piel joven?

Lo más importante es modificar algunos hábitos señalan los expertos de Eucerin porque gracias a muchos de ellos se pueden evitar o atender la aparición de arrugas.

En tal sentido, comienza a utilizar diariamente el protector solar, utilizar cremas hidratantes, beber suficiente agua, mantener una dieta saludable que incluya alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales que pueden ayudar a combatir el daño causado por los radicales libres y promover la producción de colágeno.

Por otra parte, también se debe añadir al día a día una rutina de skincare en la cual se inicie con una limpieza de la piel, seguido de la aplicación de un serum, usar crema hidratante y aplicar protector antes de salir de casa. Y en la noche, repetir la limpieza, aplicar serum y usar crema hidratante. Es importante que al momento de seleccionar la crema se tome en cuenta el tipo de piel y la edad para escoger la más idónea.

También, se sugiere dormir suficiente, mínimo ocho horas y, además, realizar actividad física de manera regular. Finalmente, y no menos importante, se recomienda consultar con un dermatólogo para que te oriente acerca de los cuidados a tener en cuenta y se adapten a la edad y tipo de piel.

¡Toma nota!

Cambiar los hábitos es una regla imprescindible, y esto se puede acompañar con tratamientos caseros que refuercen el cuido de la piel.

Una alternativa de tratamiento casero a tener en cuenta consiste en aplicar una mezcla de cáscara de huevo con aceite de oliva. Esta es una mezcla casera con muchos beneficios para la piel, porque ambos ingredientes tienen propiedades nutritivas y ácidos grasos ideales para que la piel luzca siempre joven.

Te compartimos la receta que puedes elaborar para que apliques con periodicidad y lucir una piel joven en todo momento.

Cabe acotar que, no es una receta milagrosa, sino una preparación que aporta muchos beneficios a la piel, siempre y cuando se realice y aplique de manera adecuada.

Manos a la obra

Para ayudar a que la piel luzca siempre joven incluye este tratamiento en tu rutina de belleza. Así debes prepararlo:

1. Tritura las cáscaras de huevo previamente lavadas y secas. Debe quedar un polvo fino.

2. Mezcla con aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea.

3. Aplica la mascarilla sobre la piel, dependiendo de la zona a tratar y deja actuar durante 15 o 20 minutos.

4. Lava con agua tibia y utiliza un jabón suave para retirar la mascarilla por completo.

Importante, aunque se trata de un tratamiento natural, antes de aplicarlo sobre la piel, consulta con tu dermatólogo de confianza, sobre todo si tienes alguna condición, y así irte por lo seguro sin exponerte a algún daño.

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