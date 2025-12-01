Entérate de cuál es el aceite natural que nutre la piel del rostro: aprende a aplicarlo correctamente

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es una de las causas más frecuentes por la cual se debilita la piel del rostro, dado que, la producción de colágeno disminuye y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos pueden aparecer las arrugas.

De acuerdo a la información reseñada por Bioderma, los cambios climáticos también generan daños en la piel, tal es el caso de la humedad.

Actualmente, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para mantener en buen estado la piel del rostro, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de coco contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel.

Así debes aplicarlo

Se sugiere que la persona aplique el aceite en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego con un disco de algodón húmedo debe retirar el exceso del producto, el cual debe ser aplicado mínimo durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el órgano más grande del cuerpo.

Cabe destacar, que si la piel está profundamente reseca lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar daños en la piel la persona debe ejecutar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

