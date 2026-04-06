Estas son las frutas que favorecen el cuidado de la piel: previenen el envejecimiento prematuro

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Las frutas y las verduras son componentes importantes de una dieta saludable. Incluirlas en la dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, señalan expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, no solo se recomiendan para cuidar la salud del organismo, también ayudan a proteger la piel y el cabello, por ejemplo.

¿Qué importancia tiene la ingesta de frutas?

Estas forman parte de los alimentos que no deben faltar en la dieta de niños y adultos, pues aportan vitaminas y nutrientes esenciales para la salud en general. Incluirlas en el menú diario debe ser una norma para que se puedan aprovechar todos sus beneficios.

Según daros de la OMS, se deben “consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el riesgo de ciertas enfermedades no transmisibles”.

Además, su consumo regular ayuda a mantener una piel saludable, radiante y joven, ya que aporta vitaminas y nutrientes esenciales, antioxidantes e hidratación necesaria para combatir los efectos del envejecimiento y el daño ambiental.

Una dieta rica en estos alimentos contribuye a la producción de colágeno, mejora la textura y protege contra la contaminación, refiere la Inteligencia Artificial.

Incluso, según cientos de estudios, tanto las frutas como las verduras aportan sustancias antioxidantes que evitan el envejecimiento de las células y bloquean el efecto oxidante de los radicales libres, proporcionan nutrientes esenciales que ayudan a mantener la elasticidad de la piel, prevenir la resequedad y proteger de los factores externos que deterioran la dermis.

¿Qué frutas debes comer?

Para gozar de una piel radiante no basta con aplicar cremas cosméticas costosas, sino en comer frutas, las cuales se convertirán en tu aliado de belleza. No importa la edad que tengas, la alimentación saludable siempre es beneficiosa y tanto tu cuerpo y tu piel te lo agradecerán.

En tal sentido, la recomendación es incluir en la dieta las siguientes frutas:

1. Fresas. Es un potente antioxidante y ayuda a hidratar, tonificar y renovar la piel, logrando que se vea más saludable.

2. Limón. Ayuda a reducir la aparición de manchas oscuras y cicatrices. También es un aliado a la hora de combatir el acné.

3. Lechosa. Gracias a su contenido de vitamina c ayuda a mantener la piel sana y radiante, la protege de los daños solares y, además, promueve la producción de colágeno.

4. Cambur. Tiene fama de ser un potente humectante para la piel. Además, su contenida de vitamina A ayuda a restaurar la piel maltratada y sin vida.

5. Patilla. Contiene vitaminas A, c y licopeno que favorecen la producción de colágeno y la renovación celular. También protege la piel de los daños solares.

6. Aguacate. Esta es una fruta que aporta altos niveles de grasa monoinsaturada que ayuda a hidratar la piel y reemplazar el aceite que se elimina al lavarse.

Freepik

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