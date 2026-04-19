Estas son las vitaminas que previenen la caída del cabello: inclúyelas a través de estos alimentos muy populares

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La caída del cabello es un proceso frecuente que puede ser provocado por genética, estrés, cambios hormonales, fármacos, enfermedades, falta de sueño o deficiencias nutricionales.

Expertos indican que es normal perder entre 50 y 100 cabellos diarios, pero si es mayor, no dudes en consultar con un médico, porque una pérdida excesiva puede requerir tratamiento.

¿Qué se puede hacer para detener la caída del cabello?

Esta pérdida puede deberse a diversos factores y para detenerla se recomienda mantener una dieta rica en verduras y proteínas, tomar suficiente sol y masajear el cuero cabelludo.

También es necesario mantener una correcta higiene capilar, evitar aclarar el cabello con agua caliente y utilizar con moderación las herramientas de calor.

Por otra parte, es esencial aportarle al organismo las vitaminas necesarias, bien sea a través de suplementos o los propios alimentos.

Varía tu dieta

Generalmente la pérdida excesiva de pelo se debe a deficiencias de vitamina D, hierro, zinc, biotina y otras vitaminas, por lo que es esencial incluir alimentos de todos los grupos para prevenir la caída:

- Vitamina A: es un antioxidante que estimula la glándula sebácea en el cuero cabelludo, que lo hidrata y nutre. Está presente en el hígado, la zanahoria, los huevos o el queso.

- Vitaminas del grupo B: contribuyen en la producción de melanina, que a su vez estimula la circulación sanguínea. Puedes obtenerlas del arroz y cereales integrales, legumbres, frutos secos, verdura de hoja verde, yema de huevo y levadura de cerveza.

- Ácido fólico (vitamina B9): está presente en los cítricos, kiwi, remolacha, legumbres, y, en general, en las verduras de hoja verde.

- Biotina (vitamina B7): es un nutriente fundamental para el anclaje del folículo piloso al cuero cabelludo. Está presente en el huevo.

- Vitamina C: es antioxidante y favorece la secreción de sebo y la formación de colágeno. Está presente en el kiwi, cítricos, guayaba, grosella, tomate y pimientos crudos.

- Vitamina E: favorece la circulación y mantiene los folículos capilares sanos. Integra a tu dieta: semillas de girasol, almendras, maní, salmón, aguacates, mangos, brócoli, hojas de remolacha, pimientos rojos dulces, espinacas.

- Zinc: presente en pipas de calabaza, piñones, frutos secos, germen y salvado de trigo.

- Selenio: frena la caída y la aparición de las canas. Está presente en la leche de coco, pescado, marisco, frutos secos y semillas.

- Hierro: favorece la formación de melanina. Presente en: verduras de hoja verde, moluscos, legumbres, carne roja.

- Ácidos grasos omega-3: aportan elasticidad y nutrición a tu melena. Están presentes en el pescado azul, el lino y la chía.

- Sílice: favorece la síntesis de colágeno y de elastina, fortalece las paredes vasculares y la oxigenación del bulbo piloso. Presente en el té, cereales integrales, fruta y verdura fresca y de temporada.

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