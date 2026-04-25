¡Frena la caída del cabello!: Expertos explican cómo es la forma correcta de peinarlo y lograr resultados de alta peluquería

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La caída del cabello es completamente normal, pues forma parte de una de las etapas que se han logrado identificar del ciclo vital del cabello. Según refiere la Inteligencia Artificial este ciclo consta de tres etapas principales: anágena (crecimiento activo, 2-6 años), catágena (transición, 2-3 semanas) y telógena (reposo y caída, 2-3 meses).

Basado en esos datos, expertos señalan que, la caída diaria de hasta 100 cabellos es normal, ocurriendo cuando los folículos entran en la fase telógena, cerrando el ciclo para iniciar uno nuevo.

¿A qué se debe la caída del cabello?

Cuando la pérdida de pelo es desproporcionada o atípica, es necesario consultar con un médico para que evalúe las posibles causas, que generalmente, son por, estés, cambios hormonales, anemia, ciertas enfermedades, tumores, o hereditario. Lo ideal es detectar la raíz del problema, para buscar la solución lo más pronto posible.

Cabe acotar que, algunas veces la pérdida de cabello tiene como origen, un error cotidiano, como lo es la forma de peinarse. Si descartaste las causas antes mencionadas, prueba con modificar el cepillado del pelo.

El problema

Tal como indicamos, el problema puede no ser el cabello, sino el cepillo o la forma en cómo se está utilizando esta herramienta, pues el cepillado mal ejecutado puede debilitar la fibra hasta el punto de fragmentarla.

Incluso, la estilista y experta Judith Casas comparte que, “Más que el tipo de cepillo, lo determinante es el estado del cabello y su preparación previa”.

Además, “Desde su experiencia, los cepillos flexibles funcionan mejor en mojado porque reducen la tracción sobre una fibra especialmente vulnerable. Los de cerdas naturales, en cambio, resultan más adecuados en seco, ayudando a distribuir los aceites naturales”, comparte Hola.

De igual manera, los profesionales de la alta peluquería comparten que el cepillado no provoca caída real, pero sí puede provocar rotura si la fibra no está preparada. En tal sentido, Casas explica que, cuando pierde elasticidad, cualquier fricción mecánica rompe el pelo.

La solución

Entre algunos consejos que ayudarán a frenar la caída del cabello y marcar la diferencia en la salud capilar se encuentran: variar tus estilos entre peinados; usar las herramientas de calor con precaución; evitar productos químicos agresivos; optar por bandas elásticas elaboradas de seda o tela para que no dañen el pelo al sujetarlo.

Utilizar peines de dientes anchos para desenredar el cabello mojado dentro y fuera de la ducha; mientras que los cepillos, se deben usar con precaución.

Finalmente, “Puedes maximizar los beneficios de cepillar el cabello si lo haces por secciones y empiezas desde las puntas. Luego, sube hacia las raíces con movimientos cortos y lentos para desenredar y suavizar. Esta técnica es mucho más eficaz y es una forma de prevenir el daño capilar”, explican los expertos de Garnier.

Freepik

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