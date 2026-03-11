Una solución natural que hace milagros: estos son los cuatro ingredientes que debes mezclar en casa para frenar la caída del cabello

Suscríbete a nuestros canales

La caída del cabello, aunque es más común en los hombres, puede también afectar a las mujeres de diferentes edades. Según los expertos de la Clínica Mayo el resultado de cambios hormonales, afecciones médicas o envejecimiento, pueden llevar a la pérdida del pelo de la cabeza. Sin embargo, la causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad.

En caso de estar presentando la caída del pelo de manera desproporcionada, no dudes en consultar con un médico especialista que pueda ayudarte.

¿Cómo se trata la caída del cabello?

El tratamiento va a depender de la causa, por ello la importancia de consultar con un especialista.

En tal sentido, “Si la caída del cabello es causada por algo que no va a durar o que puede tratarse, es probable que el cabello vuelva a crecer. Por ejemplo, si la causa del problema es una glándula tiroidea hipoactiva, tomar un medicamento tiroideo podría ayudar. Y la mayor parte del cabello que se pierde durante la quimioterapia volverá a crecer una vez que finalice el tratamiento.

La caída del cabello que es hereditaria puede tratarse con medicamentos o con una cirugía de trasplante de cabello. Algunas personas deciden usar postizos, como pelucas y bisoñés. Buscar otra forma de arreglarse el cabello, como otro peinado o teñirse, puede ayudar.

Si la caída del cabello es causada por algo que puede controlar, como el estrés o los medicamentos, puede tratarla si elimina la causa”, refiere el sitio web Cigna.

Además de ello, existen algunos remedios caseros que pueden resultar útiles como complemento, pero que no sustituyen los tratamientos clínicos.

Solución natural

Debes tener presente que no existe un único remedio casero para todos, “pero si combinaciones eficaces que mejoran el entorno folicular: aceites, extractos botánicos y mascarillas nutritivas. La clave está en la constancia y en elegir fórmulas que respeten tu tipo de cuero cabelludo”.

Partiendo de ello, te compartimos una opción a la que puedes recurrir para frenar la caída del cabello, fortalecerlo, estimular el crecimiento y nutrir el cuero cabelludo.

Mezcla dos cucharadas de aceite de jojoba, una cucharada de aceite de semilla de uva, dos a tres rodajas de jengibre fresco y una cucharadita de hojas secas de romero.

Vierte el aceite de jojoba y el aceite se semilla de uva en un recipiente resistente al calor y asegúrate que no humee, luego añade las rodajas de jengibre y el romero seco y deja infusionar durante unos diez minutos. Cuela los sólidos para obtener los aceites y aplícalo en el cuero cabelludo y las raíces con un suave masaje durante cinco minutos. Deja actuar entre 20 y 40 minutos y luego lávalo como lo harías de costumbre.

Esta solución mejora el entorno del cuero cabelludo y fortalece los folículos, pero esto por sí solo no hace milagros, por lo que debes complementar con el uso de champú y acondicionador suave, evitar las herramientas de calor, realizar masajes capilares, mantener una alimentación sana y equilibrada e incluso dormir bien ayudan a prevenir la caída del cabello.

