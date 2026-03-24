Guía de estilo para el cambio de estación: estos son los básicos imprescindibles para triunfar en primavera

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La llegada de la primavera de 2026 trae consigo el habitual desafío estilístico de las semanas de entretiempo. Durante este periodo, donde las temperaturas fluctúan drásticamente entre la mañana y la tarde, la industria de la moda propone una vuelta a los orígenes.

La clave de esta temporada no reside en la acumulación de microtendencias pasajeras, sino en la inversión estratégica en prendas básicas de alta calidad que permitan construir looks versátiles, sofisticados y, sobre todo, prácticos para la mujer contemporánea.

Expertos del sector coinciden en que el minimalismo consciente y el concepto de "lujo silencioso" continúan dominando las pasarelas y el street style. Esta corriente busca simplificar la rutina diaria de vestirse, ofreciendo soluciones que funcionan tanto en entornos profesionales como en momentos de ocio. La primavera de 2026 se define por una paleta de colores neutros, texturas naturales y cortes que favorecen la silueta sin sacrificar la comodidad.

Foto: Freepik

Las prendas estrella para un vestidor perfecto

Para lograr el título de la mejor vestida durante los próximos meses, es necesario contar con una serie de piezas fundamentales que articulan cualquier conjunto. En primer lugar, la gabardina se mantiene como la reina indiscutible del exterior; este año se presenta en versiones que van desde el clásico camel hasta tejidos satinados o tonos verde oliva, aportando un aire renovado a un icono de siempre.

Acompañando a las prendas de abrigo, las blusas románticas con detalles de encaje o transparencias se posicionan como el contrapunto femenino ideal para combinar con vaqueros de corte recto o pantalones tipo barrel. Por otro lado, la chaqueta de ante en tonos marrones y la americana blanca de corte holgado surgen como las alternativas más elegantes para las capas intermedias, permitiendo jugar con el sistema de vestimenta por capas tan necesario en estos meses.

Finalmente, el calzado y los accesorios cierran el círculo de la tendencia. Los mocasines y las zapatillas deportivas de estética limpia aseguran la comodidad sin perder la formalidad, mientras que los cinturones se utilizan estratégicamente para definir la cintura sobre siluetas oversize. Con estos elementos, la transición hacia el verano se convierte en un ejercicio de estilo sencillo, duradero y profundamente chic.

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