Iconos de estilo y tendencias: conoce las claves de maquillaje que Zendaya y Miley Cyrus impusieron

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El mundo de la estética y la imagen personal se encuentra en constante evolución, impulsado principalmente por las figuras que dominan la escena pública internacional. Las alfombras rojas y los eventos de alto perfil no solo funcionan como vitrinas de moda, sino también como los escenarios donde se gestan las tendencias de belleza que luego permean en la vida cotidiana.

Observar las elecciones de las celebridades permite anticipar los cambios en las preferencias globales, desde el cuidado de la piel hasta las técnicas más sofisticadas de color y texturas que definirán la próxima temporada.

Foto: Freepik

Piel radiante y labios con volumen

Durante los eventos más recientes, Zendaya y Miley Cyrus han demostrado por qué son referentes indiscutibles en el universo del maquillaje, cada una apostando por estéticas que resaltan su personalidad única. La actriz de "Dune" se ha inclinado por una tendencia que prioriza la naturalidad sofisticada.

Su enfoque se centró en una piel perfectamente hidratada y luminosa, lograda a través de una base ligera que permite ver la textura real del rostro. El detalle fundamental en su propuesta fue el perfilado de labios en tonos tierra, una técnica que añade volumen de forma sutil y que se ha convertido en el estándar del lujo minimalista.

Por otro lado, Miley Cyrus ha optado por una estética más audaz que evoca el glamour de décadas pasadas con un toque moderno. La cantante destacó por el uso de sombras satinadas que aportan una mirada abierta y vibrante, complementando su estilo con cejas bien definidas pero de aspecto orgánico.

Ambas artistas coinciden en un punto esencial: el uso estratégico del iluminador en puntos clave como el lagrimal y el arco de la ceja para dar una sensación de frescura inmediata.

Estas lecciones de belleza subrayan que el maquillaje actual no busca ocultar las facciones, sino potenciarlas mediante el juego de luces y sombras. Mientras Zendaya enseña cómo dominar el "maquillaje sin esfuerzo" con acabados mate y cálidos, Cyrus invita a experimentar con el brillo y la estructura.

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