Longevidad capilar: estos son los errores cotidianos que envejecen tu melena y así puedes revertirlos

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Mantener una cabellera densa, fuerte y brillante suele percibirse como una cuestión de suerte o de genética. Sin embargo, la ciencia moderna aplicada a la estética y la salud integral demuestra que el envejecimiento del cabello no solo se manifiesta a través de las canas, sino también en la pérdida de vitalidad y grosor.

Según los especialistas en longevidad, la clave para frenar el deterioro capilar no reside en productos milagrosos, sino en comprender cómo nuestros hábitos diarios impactan directamente en la salud del cuero cabelludo y la estructura de la fibra.

Foto: Freepik

Pequeños cambios para un cabello rejuvenecido

El doctor Álvaro Campillo, reconocido experto en medicina y cirugía, señala que muchos de los gestos que realizamos de forma automática en nuestra higiene personal están acelerando el envejecimiento de nuestro pelo.

Uno de los puntos más críticos es la frecuencia del lavado. Contrario a la creencia popular de que la limpieza diaria es beneficiosa, el especialista recomienda limitar el lavado a dos o tres veces por semana. El objetivo es proteger la microbiota y el pH natural del cuero cabelludo, utilizando siempre champús suaves, libres de sulfatos y lo más naturales posible.

Además del exceso de agua, el calor es otro factor determinante. El uso agresivo de secadores y la humedad prolongada tras la ducha debilitan la estructura capilar. Para contrarrestar estos daños externos, el doctor sugiere integrar ingredientes con base científica en nuestra rutina. Por ejemplo, el aceite de romero se posiciona como un aliado fundamental para estimular el crecimiento y retrasar el deterioro.

La nutrición también juega un papel de "adentro hacia afuera". Una dieta rica en antioxidantes es esencial para nutrir el folículo. Como refuerzo adicional, Campillo aconseja aplicar una vez a la semana una mascarilla nocturna reparadora que contenga proteínas, vitaminas y polifenoles, como los presentes en el té verde, para fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas.

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