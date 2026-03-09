Milagroso alisado natural en casa a base de arroz: así debes prepararlo y aplicarlo en el cabello en muy pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

El clima húmedo es perjudicial para el cabello y hace que la raíz se encrespe hasta las puntas, lo cual también puede generar la aparición de horquetillas, de acuerdo a la información divulgada por Garnier.

Asimismo, la alimentación, el poco consumo de agua y los cambios hormonales son las tres causas principales por la cual la cutícula capilar se ve afectada, ya que, se irrita, problema que al no ser tratado a tiempo con los productos acordes puede generar el quiebre del cabello.

Sin embargo, la mascarilla de arroz contiene propiedades vitamínicas que nutren el cabello, al tiempo que lo hidratan. Además, es fácil de preparar en casa.

¿Cómo debes prepararla?

Ingredientes

1 taza de arroz.

2 tazas de agua.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Vierte el arroz en un recipiente y agrega el agua, déjalo remojar mínimo 15 minutos. Retira el arroz del agua y viértelo en la licuadora, tritúralo hasta que se vuelva harina. Agrega la harina de arroz a una olla con agua hirviendo y se deben mezclar ambos productos hasta obtener una consistencia homogénea. Retire la mascarilla de la mezcla y deje enfriar durante 15 minutos. Añade el aceite de coco y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto mínimo durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para evitar maltratos en el cabello lo ideal es que la persona minimicé la aplicación de productos químicamente invasivos y evite el uso constante de herramientas de calor, tales como: plancha o secador.

