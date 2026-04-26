Perfilado de cejas en casa: te damos las claves de esta técnica con el secreto de los más prestigiosos salones de belleza

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Las cejas cumplen principalmente una función de salud, al proteger los ojos de la humedad, el sudor, el polvo y la luz solar, pero, además tienen una función estética, al poder transmitir emociones y expresiones no verbales.

En otras palabras, las cejas son fundamentales para la comunicación facial, actuando como marco de la mirada, y allí radica la importancia de cuidarlas y del perfilado.

¿Qué es el perfilado de cejas?

Según refiere la Inteligencia Artificial, es un diseño y depilación personalizada que moldea las cejas de acuerdo a la estructura facial (ojos, nariz y rostro) para armonizar la mirada. Es decir, no se trata solo de retirar vellos al azar, es un tratamiento estético que combina técnica, análisis facial y diseño personalizado, explican los expertos del centro estético Radiance.

El objetivo de este procedimiento cosmético no es seguir el patrón de cejas que está de moda, sino perfeccionar su forma natural; sean delgadas o gruesas, largas o cortas. “El perfilado de cejas crea armonía facial, contrastando los rasgos más destacados del rostro y abriendo la mirada”.

La clave

Expertos señalan que para hacer el perfilado de cejas en casa es esencial identificar qué tipo de rostro tienes y así poder dar con la forma que más te favorece.

Desde la web de Maybelline comparte que los rostros ovalados pueden lucir diferentes estilos, desde formas ligeramente arqueadas, hasta formas más rectas. Pero, si eres de rostro redondo, lo ideal es crear un ángulo más definido y ligeramente arqueada para alargar visualmente el rostro. Mientras que las caras cuadradas deben optar por cejas con una ligera curvatura para equilibrar las facciones, además, se deben evitar que luzcan demasiado finas o demasiado gruesas.

Una vez identificado el rostro, peina las cejas y define la forma con un lápiz o pomada, siempre con trazos cortos y suaves. El inicio de la ceja debe ser difuminado y nunca marcado. El arco se define sin exagerar para no endurecer la expresión y el final, ligeramente más definido, pero fino, explican los expertos de L’Oreal Paris.

Posteriormente, con el mismo producto de definición, rellena los espacios donde el vello es más escaso evitando saturar el inicio de la ceja y difuminando siempre para un acabado natural.

Finalmente, aplica un gel fijador para peinar, levantar y mantener el vello en su lugar.

Freepik

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