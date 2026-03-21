Transforma tu rostro: Así funciona la nueva tendencia llamada “cejas planas” que utilizan las grandes estrellas de Hollywood

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Las cejas, esa parte de la cara formada por pelos cortos ubicados a unos centímetros encima de los ojos, sirve para protegerlos del sudor, el polvo, la radiación solar u otras agresiones del medio ambiente.

Para muchas personas, esta parte del rostro es muy importante a nivel estético, por lo que buscan que siempre luzcan impecables.

¿Cómo mantener las cejas perfectas?

El cuidado de las cejas puede marcar la diferencia, porque ellas enmarcan la mirada. Para modelarlas puede recurrir a pintarlas, recortarlas o depilarlas.

Los expertos recomiendan depilarse cada 4 o 5 semanas para mantener las cejas y eliminar el exceso de vello.

También es esencial cepillarlas para conseguir la forma deseada y poder ajustarlas a lo que deseas según la forma de tu rostro.

Tendencia: rejuvenece la mirada

¿Te atreves a jugar un poco con tu rostro? La tendencia llamada “cejas planas” que utilizan las grandes estrellas de Hollywood y que transforma el rostro, es una alternativa que te puede gustar.

Este es un diseño que suaviza las facciones y crea un efecto lifting inmediato sin maquillaje. Es una forma recta que abre la mirada y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato sin necesidad de grandes cambios, refiere Hola.

“El auge de este diseño responde a un cambio claro en la estética de belleza actual: la búsqueda de un resultado más natural. Después de años en los que las cejas muy definidas y arqueadas dominaban el maquillaje, ahora se apuesta a formas más relajadas y menos estructuradas”.

Es decir, es una tendencia que rejuvenece, porque cuando el arco se suaviza y las líneas se vuelven más rectas, la mirada parece más abierta, las facciones se ven más suaves y el rostro transmite una expresión más relajada y fresca.

Freepik

En pasos

Esta es una práctica de belleza coreana en la cual las cejas tienen forma de línea recta en lugar del arco tradicional y para conseguirlo solo debes:

1. Respeta la forma natural. La clave está en adaptar la forma natural, retirando solo los pelos que acentúan demasiado el arco.

2. Alarga ligeramente la cola. Uno de los detalles que más definen las cejas planas es que la línea se prolonga ligeramente hacia el exterior, creando un efecto más horizontal.

3. Rellena solo donde sea necesario. Si hay zonas con menos densidad, se pueden rellenar con un lápiz o sombra específica para cejas, siempre con trazos finos que imitan el pelo natural. El objetivo no es crear una ceja definida, sino potenciar su forma recta de manera sutil.

4. Peinarlas hacia arriba y fijarlas. Para lograr el efecto natural, lo ideal es peinar las cejas hacia arriba y ligeramente hacia los lados. Los geles fijadores ayudan a mantener la forma durante todo el día y aportan un aspecto más pulido sin perder naturalidad.

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