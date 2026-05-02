Recupera el brillo del cabello con esta mascarilla natural: aprende a prepararla en simples pasos

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El encrespamiento del cabello es una de las causas más frecuentes por la cual la raíz se debilita, debido a que, la cutícula sufre daños constantes por factores externos, tales como: los cambios climáticos, especialmente el exceso de humedad.

Asimismo, la porosidad del cuero cabelludo al no ser tratada a tiempo con los métodos correctos puede causar el quiebre del cabello rápidamente y más cuando ha estado expuesto a productos químicamente invasivos, según Garnier.

Aportes del aceite de oliva para el cabello

1- Combate la resequedad.

2- Repara puntas abiertas.

3- Aporta brillo.

La mascarilla de arroz, aloe vera y aceite de oliva contiene propiedades vitamínicas que hidratan el cabello, al tiempo que alisan desde la raíz hasta las puntas, previniendo las horquetillas.

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

3 cucharadas de aceite de oliva.

25 gramos de arroz cocido.

Preparación

1-Vierte el gel de aloe vera y el aceite de oliva en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Añade el arroz y mezcla todos los ingredientes.

3-Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar durante 40 minutos, luego debe retirar el producto con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser repetido mínimo una vez cada quince días, es decir, dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado.

En conclusión, evitar el uso de productos químicamente invasivos y minimizar el uso de herramientas de calor es ideal para mantener el cabello en buenas condiciones.

Foto cortesía de: freepik

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