Tratamiento natural para alisar el cabello en casa: mascarilla a base de arroz para eliminar el frizz fácil y rápido

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El frizz aparece cuando el cabello está deshidratado, húmedo y con daño térmico, por ende, se encrespa con facilidad, debido a la falta de ácidos grasos esenciales, los cuales son indispensables para mantener la raíz en buen estado.

Según la información divulgada por Garnier, la decoloración también genera la aparición del frizz, debido al maltrato que tiene el cabello por los productos químicos, los cuales pueden generar la irritación de la raíz.

Por lo tanto, la mascarilla de arroz es rica en vitaminas que nutren el cabello, al tiempo que lo mantienen liso y libre de caspa. Además, es ideal para prevenir la aparición de caspa.

Foto cortesía de: freepik

Así debes preparar la mascarilla

Ingredientes

1 taza de arroz.

2 tazas de agua.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Vierte el arroz en un recipiente y agrega el agua, déjalo remojar mínimo 15 minutos. Retira el arroz del agua y viértelo en la licuadora, tritúralo hasta que se vuelva harina. Agrega la harina de arroz a una olla con agua hirviendo y se deben mezclar ambos productos hasta obtener una consistencia homogénea. Retire la mascarilla de la mezcla y deje enfriar durante 15 minutos. Añade el aceite de coco y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto mínimo durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para evitar maltratos en el cabello lo ideal es que la persona minimicé la aplicación de productos químicamente invasivos y evité el uso constante de herramientas de calor, tales como: plancha o secador.

Foto cortesía de: freepik

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