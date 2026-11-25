La autoestima resulta un pilar fundamental para que cualquier persona mantenga su bienestar diario y pueda avanzar en la vida con plena confianza. Durante la etapa de la adolescencia, este sentimiento cobra una relevancia especial porque los jóvenes atraviesan profundos cambios físicos, sociales y emocionales mientras intentan descubrir quiénes son en realidad.

Resulta muy habitual que, aunque durante toda su niñez hayan mostrado una gran seguridad, al crecer empiecen a dudar de sus propias capacidades o a sentirse muy vulnerables. En este proceso de búsqueda personal, las madres y los padres cumplen un papel decisivo, ya que su cercanía diaria y su manera de acompañar ayudan a sostener a los hijos en medio de tantas dudas.

Conocer qué ocurre en esta etapa y qué actitudes conviene evitar permite brindar un apoyo real y cercano. Escuchar con mucha calma facilita que los chicos encuentren siempre un refugio seguro en su hogar.

Foto: Magnific

Sembrar seguridad desde el inicio

Según explica Miriam Tirado, periodista, autora y especialista en crianza consciente, la autoestima no surge de repente en la juventud, sino que se construye paso a paso desde el nacimiento mediante el cariño, el cuidado constante y la atención sincera.

Cuando llega la adolescencia, es completamente normal que la seguridad personal se mueva un poco, pero haber cultivado una base sana desde la infancia ayuda a que estos cambios no resulten tan difíciles. En esta etapa los jóvenes suelen compararse mucho con otros chicos de su edad y con las vidas ideales que observan en las redes sociales, lo cual a veces les provoca la dolorosa sensación de no ser suficientes.

Cuando un adolescente expresa frases negativas como que es tonto o que no le gusta su cuerpo, Tirado aconseja que los adultos eviten los regaños inmediatos y no corten la charla de golpe. En lugar de discutir o dar órdenes rápidas, conviene hacer preguntas abiertas con mucha calma para descubrir qué malestar se esconde detrás de esas palabras y comprobar si existen otros problemas ocultos.

Si la angustia persiste, buscar terapia profesional ofrece herramientas muy útiles para superar esta fase tan difícil. Además, resulta esencial que los propios padres cuiden su propia autoestima y eviten criticarse todo el tiempo frente al espejo o entre ellos, porque los hijos aprenden mirando el ejemplo diario de los mayores. Si los jóvenes sienten que son aceptados tal como son, ganan confianza para crecer con mayor tranquilidad y fortaleza emocional hoy.

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