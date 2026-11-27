Para el adiestrador canino certificado y auxiliar veterinario César González, entender el comportamiento de los perros no nació como un plan inicial, sino como una inquietud surgida en medio de su trabajo diario. Tras cursar hasta el cuarto semestre de medicina veterinaria, comenzó a desempeñarse como auxiliar en el área y posteriormente fundó su propio emprendimiento de estética y cuidado, César Pet Spa.

Durante esa etapa, el contacto constante con distintas mascotas despertó su curiosidad sobre las reacciones de cada animal ante el manejo cotidiano. «Empezó una duda en mí de por qué se me hacía fácil atender algunos casos, por qué se me hacía difícil atender algunos perros, por qué algunos perros tenían tanto miedo. Entonces ese tema conductual me empezó a causar mucha duda», relata sobre el origen de su vocación actual.

En busca de respuestas, decidió formarse en el área de conducta animal y viajó a la isla de Margarita para capacitarse junto al instructor Pablo González, conocido como “El amigo de tu perro”. Lo que estaba previsto como un curso de un mes se extendió a una estancia de seis meses de aprendizaje práctico y trabajo conjunto.

De regreso en Caracas, puso en marcha su proyecto formal de entrenamiento canino en el año 2019. Con más de seis años de trayectoria dedicada a la educación de mascotas, su labor se ha enfocado en construir puentes de comunicación efectivos entre los animales y sus dueños.

A lo largo de su experiencia profesional, González ha comprobado que los problemas de comportamiento de una mascota suelen repercutir directamente en la dinámica del hogar. Por ello, su enfoque apunta tanto al bienestar del canino como a la tranquilidad de quienes conviven con él.

“Me encanta ver el antes y después tanto de los perros como de las familias. Ni te imaginas los casos de problemas entre familia como tal por el estrés que causa el perro y cuando acomodas esa última pieza, ves la armonía que se arma en la casa, digamos que esa es mi recompensa y motivación”, explica.

Z3D: ¿En qué consiste actualmente el método de adiestramiento en positivo y por qué ha desplazado a las técnicas tradicionales basadas en el castigo?

CG: El entrenamiento basado en las asociaciones positivas es cuando creamos un vínculo al 100 % con la mascota, partiendo de esa base de que el perro confía 100 % en nosotros. Empezamos a incentivar ciertas conductas que nosotros queremos mientras premiamos de manera positiva tanto con comida o con caricias, ya que en un estudio reciente se pudo estudiar el funcionamiento del cerebro con el perro despierto, cosa que antes nunca se había podido hacer, debido a que necesita permanecer en cierta posición durante un tiempo prolongado y se descubrió que el premio con voz, el afecto como tal de los tutores o del vínculo más cercano en el perro, es mucho más gratificante que la misma comida.

Entonces, ¿por qué es tan efectiva la metodología vieja escuela? Porque en ningún momento se le obliga al perro a hacer algo. Siempre lo hace porque él quiere, porque va a obtener algo a cambio. Así él lo empieza a aplicar en su día a día y conseguimos algo que le llamamos la automatización del perro.

El canino empieza a hacer todo en automático porque sabe que esa es la forma de obtener la atención que quiere del dueño o el premio que se puede estar dando.

Z3D: ¿Cuáles son los comandos básicos indispensables que todo perro debería dominar para garantizar una convivencia segura tanto en el hogar como en la calle?

CG: No hay ningún tipo de comandos indispensables cuando hablamos de entrenamiento. Hay que diferenciar algo, el adiestramiento canino y la educación canina son dos cosas diferentes. Adiestramiento canino es todo lo que tenga que ver con órdenes, todo lo que tenga que ver con comandos. Y la educación canina es el tema conductual del perro, lo que trabaja con la psique directamente del canino.

Más allá de unos comandos indispensables, lo llamaría una estructura indispensable en casa, porque con eso garantizamos una buena conducta.

Z3D: ¿Qué papel juegan herramientas como el clicker o las correas largas dentro de una sesión de entrenamiento estructurada?

CG: Con el clicker le das un aviso de que hizo algo positivo. Es como un premio auditivo. El perro asocia el premio tanto con sonido como con lo que estés incentivando, bien sea en caricias o comida. Así refuerzas esa conducta, digámoslo así, ¿okey? Eso es lo que pasa dentro de la cabeza del perro.

Las correas largas se utilizan para practicar el llamado cuando estamos en campo. Igualmente, el entrenamiento siempre tiene que empezar en un campo estéril y luego en el campo. Campo estéril la casa, campo la calle.

Cuando nosotros tenemos una respuesta al 100% en el campo estéril, nos podemos ir a la calle y ayudarnos con esa cuerda larga para que, dependiendo de la personalidad, podamos conseguir tanto que pasee sin correa o que haga caso cada vez que lo llamemos.

Z3D: ¿Cómo se trabaja la desensibilización en perros que presentan reactividad hacia otros animales, personas o ruidos fuertes durante los paseos?

CG: Volvemos a la base de que necesitamos trabajar primero en un campo estéril y luego en el campo, porque si yo tengo un perro reactivo que se detona con cualquier estímulo, tanto con personas como animales o ruidos, necesito enseñarle a autorregularse. Ahora, ¿cómo le enseño a autorregularse? Necesitamos practicar algo que técnicamente se llama practicar la permanencia.

Es cuando nosotros marcamos la orden quieto. Cuando le doy un premio y me alejo, su naturaleza es acercarse a ese premio. Cuando logro hacer que el perro se quede en un solo lugar y yo puedo alejarme con el premio, ya conseguí su autorregulación.

Eso lo repito y lo repito y lo repito, porque la clave de todo el entrenamiento es la constancia. Cuando tengo una respuesta del 100 % en ese campo estéril, voy subiendo gradualmente los estímulos. En este caso, se hace una socialización pasiva progresiva. ¿Cómo es eso?

Vamos acercándonos poco a poco el estímulo hasta que ya no sea un detonante. Y así el perro cuando está en permanencia, que está inquieto y los estímulos van pasando a su alrededor, él se va dando cuenta que el estímulo no representa ninguna amenaza y empieza a hacer asociaciones positivas, a ser un perro más estable y más tranquilo. Tenemos que tener en cuenta también las zonas. ¿Cuáles son las zonas? Esta zona verde, amarilla y roja. Zona verde, el perro ya vio el estímulo, pero no se ha detonado ni tampoco ha tratado de hacer hiperfoco. Zona amarilla, el perro ya hizo hiperfoco, pero no se ha detonado. Y zona roja, el perro ya se detonó y no hay nada que hacer. Cuando hablamos de socialización pasiva progresiva, tenemos que tener en cuenta estas zonas para poder ir reduciéndolas hasta que ya estemos cerca del estímulo.

Z3D: ¿De qué manera influye la consistencia y el lenguaje corporal del guía humano en la velocidad con la que un ejemplar asimila una orden?

CG: El lenguaje corporal del guía siempre tiene que ser neutro, tiene que ser tranquilo, ya que nosotros tenemos que transmitirle esa templanza al perro. No podemos estar estresados, ansiosos, molestos o asustados en este caso, porque todo eso se lo vamos a transmitir. El perro no entiende por qué nosotros sentimos lo que sentimos, más sí sabe lo que sentimos, entonces él opta por también sentir eso mismo.

Ahora, las órdenes se dictan tanto con señas como con palabras. La seña, por ejemplo, tiene que ser pausada, tiene que ser de fácil lectura para el perro. Tiene que ser una seña para la misma orden siempre. No podemos poner dos o tres señas para una orden, eso no. Para que yo tenga ese hiperfoco en la calle, primero necesito trabajar el vínculo y reforzar ese hiperfoco en mí en un campo estéril para luego tener ese mismo enfoque en la calle.

Z3D: ¿Cuál es la duración ideal de una sesión de adiestramiento diario para evitar la fatiga mental del animal y mantener su motivación?

CG: El tiempo de concentración efectiva del perro puede variar entre 10 a 30 minutos. Uno siempre pone un tope de 35 minutos por clase, dependiendo de la personalidad y dependiendo también del aguante del animal. El perro siempre nos va a decir cuándo está cansado. Tiene diferentes formas de decirnos que está cansado.

Por ejemplo, echarse directamente como si hubiese venido de trotar, empieza un jadeo fuerte como si viniese de una actividad física fuerte o simplemente te ignora, es como si perdiera el interés al trabajo, pero eso es simplemente cansancio.

Z3D: ¿Cómo se estructura el proceso de transición para retirar progresivamente los premios de comida sin que el perro deje de responder a los comandos?

CG: Cuando tenemos una respuesta del 100 % en todos los términos tanto conductual como temas de órdenes, ahí empezamos a intercalar los premios uno con caricias, uno con comida, uno con caricias, uno con comida.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @cesarpetschool



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