Ricardo Estrada: La arepa venezolana es familia, memoria, recuerdo, nostalgia, es el hilo conductor entre los venezolanos y su vida

Impulsado por las ganas de homenajear al plato esencial de la mesa venezolana, el comunicador social y gastrónomo Ricardo Estrada creó Arepólogo, un proyecto dedicado a explorar la historia y cultura de la arepa. Formado en el CEGA, Estrada nos comparte su visión sobre la identidad y el sabor de nuestro plato emblemático.

Z3D: Tu trayectoria une la comunicación social, la alta cocina del CEGA y una fascinación por la arepa. ¿En qué momento se convirtió en parte importante de tu plataforma de comunicación?

RE: Toda la vida me ha gustado el tema gastronómico y comer. Tenía un tío que me llamaba Sibarita cuando tenía 10 u 12 años. No sabía qué significaba la palabra, pero ya tenía curiosidad por la gastronomía. Estudié comunicación social y trabajé un tiempo en hotelería, en campamento de turismo ecológico y ahí desarrollé esa parte culinaria. Cuando estudié en el CEGA, de manos del profesor José Rafael Lovera, se me abrió un mundo. Era ver la gastronomía desde el punto de vista de la comida venezolana. Uno de mis trabajos de graduación fue de construcción de alimentos. Hice una reina pepiada contemporánea, ahí empecé a indagar y a leer. Un día me pregunté qué hay detrás de la arepa, ese alimento que tanto nos identifica y que a mí me gusta muchísimo. Ahí comenzó esta historia, que empezó con un sueño, después salieron los libros, el libro de Arepólogo ya en 7 idiomas y el cuento infantil. Todo se ha tornado en una responsabilidad para mí, hay que darle ese honor que merece.

Z3D: Para un venezolano la arepa es memoria afectiva. ¿A qué huele y a quién te recuerda tu primer memoria sensorial frente a una budare caliente?

RE: La arepa venezolana es familia, memoria, recuerdo, nostalgia, es el hilo conductor entre los venezolanos y su vida. Esa cantidad de venezolanos que salieron se sientan en cualquier lugar del mundo como Islandia, Londres o Estados Unidos y se conectan con una arepa. Vuelven a esa primera arepa que le hacía su abuela.

Z3D: ¿Qué secreto gastronómico has aprendido en torno a la arepa que la gente pasa por alto en casa?

RE: No tiene ningún secreto gastronómico, no he aprendido porque está allí. Para el venezolano una arepa es tan común como respirar. Muchas veces no nos damos cuenta. Además, que tiene una historia fascinante, tiene la misma forma de hace 1000 años, proviene del maíz que es americano, con una antigüedad de 9000 años. En fin, es un alimento con gran arraigo y está en nuestro ADN. Por eso, es que cuando viajas afuera y tienes la ausencia de ella, empiezas a valorarla más. Es un alimento muy arraigado a nuestra cultura.

Z3D: Tras los sismos vividos en el país, decidiste estructurar la iniciativa de la "arepa con propósito". ¿Cómo nació la idea de usar un plato tan cotidiano como herramienta de auxilio durante la emergencia?

RE: La arepa es ese alimento que nos da calor. Después de los sismos del 24 de junio, que ha sido una tragedia, esa arepa tiene otro significado. Hacer una arepa con propósito no es más que buscar que la arepa no solo te llene el alma, sino que, al momento de la alimentación, también vaya acompañado con alimentos nutritivos y que sea una herramienta de supervivencia.

Z3D: En momentos de crisis, el alimento no solo nutre el cuerpo, sino el alma. ¿Qué reacciones te marcaron de quienes recibieron una arepa caliente en medio de ese contexto tan duro?

RE: Lo más bonito es que todo el mundo se ha abocado a eso, a darles un alimento. Y, por supuesto, cuando entregas una arepa, entregas familia, cariño, amor y nostalgia. Por eso es que el venezolano se identifica tanto con la arepa, porque es Venezuela y eso tiene un significado muy grande.

Z3D: Con el Día Mundial de la Arepa como vitrina global, la diáspora ha llevado nuestro plato a los rincones más inesperados del planeta. ¿Crees que la arepa se convirtió en el auténtico "pasaporte emocional" del venezolano en el exterior?

RE: Cuando todo ese gentío se fue de Venezuela, todos viajaban con una arepa bajo el brazo y esto se ha convertido en parte de la identidad. Donde hay una arepa, hay un venezolano y donde hay un venezolano hay una arepa. Lo digo con conocimiento, porque he tenido la oportunidad de presentar el libro en ciudades como Madrid, Londres, Barcelona, Portugal, Estados Unidos y en cada uno de esos lugares la conexión es mágica. Es el hilo conductor a los recuerdos y a tu país.

Z3D: Si tuvieras que explicarle a un extranjero que jamás ha probado una arepa por qué este alimento define la identidad de todo un país, ¿cómo lo harías?

RE: Lo que hemos hecho es gastrodiplomacia. Hemos rellenado la arepa con los sabores y las memorias gustativas de cada uno de estos países y cuando ellos prueban una arepa con sus sabores, se conectan. Cuando se conectan con su historia y creencias, es donde le dices: esto es lo que nos ocurre a los venezolanos cuando nos comemos una arepa de reina pepiada, una pelúa, una dominó, una rumbera o una catira. Nuestras arepas tienen nombre y apellido, tienen identidad y eso es lo que las hace grandes. Lo más bonito es que en esa arepa cabemos todos. Es un alimento totalmente transversal. La arepa es igualdad y ser venezolano. Aunque sabemos que es prehispánica y la hay en Colombia, el significado para el venezolano es distinto.

Z3D: Si te tocara diseñar una "arepa tributo" para homenajear la resiliencia del venezolano en su día mundial, ¿qué ingrediente especial llevaría la masa y cuál sería su relleno?

RE: La arepa en sí es un tributo para homenajear la resiliencia del venezolano en su día mundial. ¿Qué ingredientes le pondría? Te lo digo de corazón: mantequilla y queso blanco rallado. Eso es Venezuela es Venezuela.

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Centro Comercial Parque Cerro Verde, los invitamos a todos a acompañarnos y a celebrar en familia y con amigos. Este evento une a la gente y nos identifica, es un evento donde participan muchas de las marcas de maíz precocido de Venezuela y parte de sus rellenos. Habrá música y un área infantil. En fin, es un evento hecho a la medida del venezolano y para el venezolano, pero siempre abierto para todos los extranjeros que viven en Venezuela. También es un momento para compartir y para ayudar, porque este año la arepa nos une. Varios restaurantes de areperas en Venezuela y el mundo, han puesto su granito de maíz para ayudar donando a distintas fundaciones, un esfuerzo para aplaudir.



Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @arepologo / @arepafestve

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