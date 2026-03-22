Avena y zanahoria: la combinación perfecta para un desayuno saludable

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Un desayuno saludable según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet ) , debe aportar cerca del 25% de la energía diaria, y para conseguirlo, se deben consumir alimentos reales y ricos en nutrientes como frutas frescas, cereales integrales, lácteos, huevos y grasas saludables como, aguacate o frutos secos. Además, se deben evitar azúcares libres, grasa trans y exceso de sal.

En otras palabras, es adoptar una alimentación saludable a lo largo de la vida para prevenir la mal nutrición en todas sus formas, así como las enfermedades no transmisibles y otros trastornos.

Partiendo de ello, inicia tu día con unas panquecas de avena y zanahoria, te compartimos la receta publicada en la web Cookpad.

¿Qué necesitas para hacer un desayuno saludable?

Ingredientes para las panquecas de avena y zanahoria

- Huevo (1)

- Avena molida o harina de avena (4 cucharadas)

- Zanahoria (1/2)

- Cambur (1)

- Queso mozzarella, opcional (2 cucharadas)

- Arándanos frescos (1 puñado)

- Almendras laminadas y trituradas muy finamente (1 puñado)

Preparación

1. Rayar la zanahoria y mezclar con el huevo batido.

2. En un bol, machacar el cambur hasta hacerlo puré. Poco a poco ir incorporando la harina de avena o avena molida y mezclar muy bien.

3. Agregar a la mezcla anterior la zanahoria con el huevo batido y revolver hasta que se integren todos los ingredientes.

4. Después, añadir los toppings: arándanos partidos por la mitad, las almendras en láminas trituradas, o queso mozzarella rallado.

5. En una sartén antiadherente, colocar unas gotas de aceite de oliva y posteriormente, agregar con una cuchara la mezcla de panquecas.

Freepik

De interés

Esta es una preparación apta para un desayuno saludable o cena, pues incluye: proteína (huevo) carbohidrato (avena) grasa buena (almendras y aceite de oliva) verdura (zanahoria) y fruta (arándanos y cambur).

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