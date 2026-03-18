Desayuno nutritivo y super económico: papilla de avena con dos ingredientes muy populares y a bajo costo

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Durante años la avena ha formado parte del desayuno de los venezolanos, y la papilla o porridge como también se conoce es una de las preparaciones más consumidas.

Si estás buscando una opción saludable y que aporte energía para iniciar tus actividades, esta es sin duda una buena opción. Esta es una preparación culinaria que consiste en cocinar granos o cereales en líquido hasta obtener una mezcla cremosa y espesa. ¿Quieres un desayuno diferente? Te compartimos la receta publicada en la web Hola ( https://www.hola.com/cocina/recetas/20231002240629/porridge-cacao-platano/ ) para que aprendas a realizar una papilla de avena con cacao y cambur.

¿Qué necesitas para incluir la avena en el desayuno?

Ingredientes para la papilla de avena

- Avena (cantidad necesaria)

- Leche o bebida vegetal (1 taza)

- Cambur maduro (1)

- Cacao en polvo (1 cucharada)

- Extracto de vainilla (al gusto)

- Nibs de cacao (al gusto)

- Hojitas de menta (al gusto)

Preparación

1. Calentar la leche en una ollita a fuego medio.

2. Pelar el cambur, cortar 3 o 4 rodajas para decorar al final, y el resto, machacar hasta conseguir un puré grueso.

3. Agregar la avena y el puré de cambur a la leche caliente.

4. Incorporar el cacao en polvo y el extracto de vainilla, y remover todo bien.

5. Reducir el fuego a bajo y cocinar la mezcla durante 5 o 7 minutos revolviendo de cuando en cuando hasta que la avena esté cocida y la papilla tenga una textura cremosa.

6. Servir la papilla de avena en un tazón y decorar con las rodajas de cambur reservadas y unas hojitas de menta o hierbabuena.

Esta preparación no solo se puede ofrecer en el desayuno, incluso se puede servir en la cena sin el cacao, por ejemplo.

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