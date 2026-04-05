Combina aguacate y sardinas en una sencilla ensalada: ideal para servir en Semana Santa

¿Buscas una opción de ensalada saludable? Combina la textura cremosa del aguacate y el sabor intenso de las sardinas. Este plato rápido y nutritivo se puede elaborar como una opción para servir como parte del almuerzo, cena e incluso como un aperitivo fresco.
Te compartimos la receta publicada en la web de Gallina Blanca. Recuerda que esta puede servirte de guía, pero si lo deseas puedes incorporar o sustituir alguno de los ingredientes, según tus preferencias.
¿Qué necesitas para la ensalada de aguacate y sardinas?
Ingredientes
- Aguacate (3)
- Sardinas (al gusto)
- Cebolla (1)
- Tomate (4)
- Papas (4)
- Lechuga (1)
- Limón (1)
- Aceitunas rellenas (al gusto)
- Anchoas (opcional al gusto)
- Mayonesa (al gusto)
- Sal y pimienta (al gusto)
Preparación
1. Limpiar el aguacate y cortar en trozos.
2. Rociar el aguacate con el jugo de limón para evitar que se oxide.
3. Lavar las papas y ponerlas a hervir cortadas en trozos pequeños.
4. Colocar en un bol la cebolla cortada muy fina, dos tomates igualmente picados y el cogollo de la lechuga también picado. (Reservar las hojas grandes para adornar).
5. Agregar la mayonesa y mezclar con todos los ingredientes.
6. Después, en ensaladeras pequeñas, colocar encima las sardinas, las rodajas de tomate restante y adornar con las aceitunas rellenas, trocitos de aguacate y las hojas grandes de la lechuga previamente reservada.
7. Salpimentar y servir fría.
Tips
- Puedes usar sardinas frescas o de lata según lo prefieras.
- En caso de querer una ensalada más saludable, reemplaza la mayonesa por aceite de oliva virgen extra.
- Acompaña la ensalada de aguacate y sardinas con unas tostadas o bizcochos.
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